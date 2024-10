Le ferry autonome d'Helgoland s'est rendu avec succès sur le continent.

Problème de courant lors d'un voyage en mer du Nord : une panne de courant immobilise un bateau de croisière. Plus de 200 voyageurs contraints d'attendre pendant des heures à bord du "Funny Girl" au large de Helgoland. Des remorqueurs se précipitent pour la secourir.

Le ferry Helgoland "Funny Girl", qui transportait de nombreux passagers, a finalement atteint les côtes continentales aux premières heures du matin après un long voyage à travers la mer du Nord. Deux remorqueurs ont réussi à guider le navire de passagers jusqu'au port de Büsum dans la communauté du Schleswig-Holstein.

Le navire avait été immobilisé pendant des heures en mer du Nord, en route pour Helgoland. Un porte-parole de l'Administration fédérale des voies navigables et de la navigation, selon "RTL.de", a déclaré : "Il y a eu une panne de courant sur le ferry qui l'a rendu inutilisable." Environ 250 passagers étaient à bord.

Deux remorqueurs ont rapidement réagi à la situation pour remorquer le "Funny Girl" vers un port voisin. Le Service allemand de recherche et de sauvetage en mer (DGzRS) a rapporté : "Nous n'avons pas été appelés à l'aide."

Remorqueurs existants en attente

Le navire était censé accoster à Büsum à 19h30, mais cela n'a pas pu se faire en raison de la panne de courant. Un représentant de l'Autorité de la navigation sur l'Elbe et la mer du Nord (WSA) a informé l'Agence allemande de presse de la panne de courant. De tels incidents ne sont pas rares et sont généralement réparés avec l'équipement de bord - mais pas cette fois. L'équipage a contacté le centre de trafic vers 17h30.

Selon le "Hamburg Abendblatt", un panneau électrique dans la salle des machines a mal fonctionné, rendant les deux générateurs inutilisables et affectant le refroidissement du moteur. Par conséquent, le générateur de secours ne pouvait pas fournir d'électricité. Environ 200 à 250 passagers étaient à bord du navire.

Un porte-parole de l'Autorité de la navigation sur l'Elbe et la mer du Nord a confirmé plus tard dimanche soir que des bateaux de sauvetage privés avaient été appelés par la compagnie de navigation pour remorquer le "Funny Girl". Les rapports de Marinetraffic indiquent que ces remorqueurs ont atteint le navire de passagers vers 22h. De plus, le remorqueur de secours "Nordic", situé près de Helgoland, était en attente en cas de besoin, selon NDR.

Mers calmes et esprits légers ?

Aucune blessure n'a été signalée et la mer était calme, sans autres navires ou incidents impliqués. Le porte-parole de WSA a informé les médias que bien que les passagers aient subi des retards, il n'y a eu ni accidents ni complications.

Un employé de Funke Media Group qui se trouvait sur le navire a partagé avec le "Hamburg Abendblatt" que plus tôt dans la soirée, alors que la mer calme et le courant doux guidaient le "Funny Girl" vers Helgoland, l'ambiance parmi les passagers était détendue. L'humour nord-allemand de l'équipage a ajouté à l'atmosphère. "Ils ont immédiatement annoncé la bonne nouvelle que nous avions suffisamment de bière à bord", a déclaré le journaliste au "Hamburg Abendblatt".

