Le ferrier Patrick Lange est furieux à propos des Jeux olympiques.

Pas moins en raison de la piètre performance allemande aux Jeux Olympiques de Paris, le champion de triathlon Patrick Lange estime qu'il y a urgence à agir. Selon lui, l'Allemagne pourrait apprendre d'un autre pays. Le sport, dit le champion d'Ironman, doit enfin retrouver sa valeur.

Double vainqueur de l'Ironman d'Hawaii, Patrick Lange est mécontent de l'évolution du sport en Allemagne. "Il faut que ça change ! On ne peut pas regarder le tableau des médailles tous les quatre ans et constater que ça baisse toujours", a-t-il déclaré au Frankfurter Rundschau.

Aux Jeux Olympiques de Paris, l'Allemagne s'est classée dixième au tableau des médailles avec 12 or, 13 argent et 8 bronze - son pire classement depuis la réunification. "Personne ne s'attaque au problème - c'est ça qui m'agace, que le sport semble perdre de la valeur dans la société", a déclaré Lange.

Selon Lange, le problème commence par l'éducation physique à l'école. "C'est le sujet le moins important et souvent le premier à être annulé. Souvent, la salle de sport est en mauvais état, l'équipement manque. De nombreux clubs manquent de bénévoles, dont le travail est de plus en plus ingrat. Les piscines ferment." Le plaisir de bouger n'est plus transmis, a expliqué Lange. "Je trouve cette évolution toute entière très triste."

L'Allemagne pourrait apprendre des États-Unis, a déclaré Lange. "De nombreux grands athlètes du monde entier s'y entraînent et y vivent car le système universitaire offre les meilleures conditions pour des performances de classe mondiale. L'Allemagne a désespérément besoin d'inputs pour changer si nous voulons rester une nation sportive de premier plan. On sent que ce sujet me touche - et m'agace !" a déclaré l'étoile du triathlon, qui a déménagé de Hesse à Salzbourg il y a quelque temps.

Après sa carrière, Lange pourrait imaginer transmettre son expérience. "Tout le reste serait fatal", a-t-il déclaré. Cependant, le trentenaire ne prévoit pas de rejoindre les rangs des fonctionnaires et des décideurs. "Mon ancien entraîneur Faris Al-Sultan a découvert à quel point les changements sont difficiles. En tant que type pragmatique et dynamique, tout pourrait être trop lent pour moi", a déclaré Lange. Al-Sultan était l'entraîneur allemand de triathlon de novembre 2018 à septembre 2020.

