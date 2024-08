Le FDP veut modifier la réglementation légale sur le temps de travail

Le FDP souhaite modifier les réglementations légales sur les heures de travail durant cette législature. "Si vous travaillez plus de dix heures par jour pour partir plus tôt le vendredi, ou si vous ne respectez pas vos périodes de repos, c'est illégal", a déclaré le vice-président parlementaire du FDP, Lukas Köhler, aux journaux du groupe de médias bavarois samedi. La présidente de la Cour fédérale du travail, Inken Gallner, a appelé à une clarification judiciaire des périodes de repos légales.

Köbler a déclaré aux journaux que "il est impossible de convaincre qui que ce soit en Allemagne de maintenir une loi qui est ouvertement et largement violée par beaucoup de gens". Aujourd'hui, il est plus question des résultats du travail que du temps passé sur le lieu de travail. "Nous devons donc donner aux gens plus de liberté pour adapter leur travail de manière plus flexible à leur vie", a-t-il déclaré, ajoutant que cela augmenterait également la productivité.

Köbler avait déjà appelé à l'abolition de la journée de huit heures et à des approches plus flexibles des mois auparavant. En mai, il a proposé d'abolir les heures de travail maximum par jour et de ne spécifier qu'un maximum hebdomadaire.

La présidente de la Cour fédérale du travail a appelé à réévaluer la période de repos légale de onze heures entre deux quarts de travail. "Nous savons qu mesmo une courte interruption de la période de repos peut être préjudiciable. Mais il n'est pas clair si cela signifie que la période de repos recommence du point de vue juridique", a-t-elle déclaré au "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Elle serait ravie que la Cour de justice de l'Union européenne aborde cette question.

Gallner voit également un besoin de clarification quant à savoir si les périodes de repos et les heures de travail maximum s'appliquent également aux juges. Actuellement, ils sont largement libres de décider où et quand ils travaillent en Allemagne. "C'est un droit et un privilège fondé sur l'indépendance de la justice", a déclaré le juriste au "FAS". Toutefois, il existe des indices dans le droit de l'UE selon lesquels les limites de temps de travail pourraient également s'appliquer aux juges. Selon le droit allemand, ce serait les tribunaux administratifs, et non les tribunaux du travail, qui seraient compétents pour cela, a déclaré Gallner. "Cette question n'a pas encore été soumise à la Cour de justice de l'Union européenne. Je serais heureux qu'elle en ait l'occasion."

