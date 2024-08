Le FDP veut abolir le ministère - le SPD est indigné

Selon un document interne, le FDP souhaite abolir complètement le ministère du Développement à l'avenir. Après la publication de cette information, une critique vive vient des deux partenaires de la coalition et de l'Union. Le FDP, however, tries to appease.

Un document interne de deux membres du Bundestag du FDP sur l'abolition du ministère du Développement a suscité des critiques. Le politique du budget Otto Fricke et l'expert en politique étrangère Michael Link ont appelé, entre autres, à l'intégration de la politique de développement allemande dans le ministère des Affaires étrangères. Cela rendrait le ministère actuel de la Coopération économique et du Développement (BMZ) obsolète. Cela a été rejeté par le SPD et l'organisation de développement ONE.

Selon des informations du bureau de Link, le document était un "document informel et interne destiné uniquement à informer la faction FDP". Le ministre des Finances Christian Lindner et d'autres politiciens du FDP ont régulièrement appelé à des coupes dans la politique de développement. Le budget de celle-ci a déjà été considérablement réduit par la coalition du trafic lumineux.

Fricke et Link ont déclaré dans un communiqué que leur proposition "ne signifie pas la fin de la politique de développement allemande ou simplement l'abolition du BMZ". Ils visent à "regrouper la politique étrangère et de développement allemande sous la même toiture à l'avenir". Cela serait sensé - comme dans tous les autres pays du G7 - le ministère des Affaires étrangères. Les politiciens du FDP ont expliqué que le regroupement "permettrait une augmentation significative de l'efficacité politique et de l'efficacité financière".

Les deux politiciens du FDP ont également souligné : "Une telle étape ne peut être prise à la légère et ne doit pas être prise uniquement pour des raisons financières". Elle doit être prise "sur la base de considérations stratégiques fondamentales". Cela n'est possible qu'au début d'une législature, lorsque les ministères peuvent être remodelés.

"La pseudodiscussion n'aide personne"

La critique des plans d'abolition du ministère est venue du SPD. "C'est un non-sens absolu de la part du FDP qui espère gagner quelques voix avec ça", a déclaré Manuel Gava, le porte-parole adjoint de la faction pour la politique de développement, au "Tagesspiegel". "Cette pseudodiscussion n'aide personne. Ce n'est pas comme si nous sortions dans la coopération économique et construisions quelques puits." Gava a également remis en question si la proposition apporterait réellement des économies.

La porte-parole de la faction SPD pour la politique de développement, Sanae Abdi, a déclaré à Welt TV : "Le travail du ministère de la Coopération économique et du Développement est fondamental pour les intérêts de l'Allemagne et en aucun cas subordonné à la diplomatie."

Les Verts ont également critiqué. Le porte-parole de la faction du Bundestag pour la politique de développement, Ottmar von Holtz, a accusé le FDP sur Welt TV de "faire passer un nouveau porc par le trou d'été". "Il présente des aides à la argumentation non coordonnées qui cadrent avec les demandes absurdes antérieures des rangs du FDP."

L'Union également rejette la proposition

La proposition a également été critiquée par l'Union. "La proposition du FDP montre combien la politique de développement est peu valorisée dans certaines parties de la coalition du trafic lumineux", a déclaré le vice-chef de la faction Hermann Gröhe sur Welt TV. "Ce qui est nécessaire, ce n'est pas de remettre en question le BMZ en tant que ministère indépendant, mais d'obtenir une action internationale mieux coordonnée."

Même l'organisation de développement One a rejeté la proposition. "Si le gouvernement fédéral est sérieux quant à son engagement pour un monde plus équitable, il a besoin d'un ministère du Développement fort et indépendant", a expliqué son directeur Europe, Stephan Exo-Kreischer. Intégrer

