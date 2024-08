Le FDP semble vouloir abolir le ministère du Développement

Le FDP réclame à plusieurs reprises des coupes dans la politique de développement. Récemment, les fonds ont été significativement réduits. Maintenant, les Libéraux semblent vouloir aller plus loin : selon un document interne, ils souhaitent supprimer purement et simplement le ministère de la Coopération au Développement.

Le FDP souhaite apparemment abolir le ministère de la Coopération au Développement. Cela ressort d'un document interne intitulé "Politique budgétaire saine pour une politique étrangère forte", publié par le magazine "Politico". Ce document est destiné aux négociations budgétaires en cours et propose de fusionner le ministère avec le ministère des Affaires étrangères.

Le frein à l'endettement aide "à se séparer des programmes inefficaces ou basés sur l'idéologie", selon le document. Il est un "levier pour soumettre les dépenses en politique étrangère et de développement à une revue critique". La conclusion est la suivante : "À long terme, comme dans tous les autres États de l'UE et du G7, le ministère de la Coopération au Développement ne devrait plus être un département indépendant, mais être considéré comme un instrument de politique étrangère et être fusionné avec le ministère des Affaires étrangères et ses importantes ressources. Le gain en efficacité et en efficacité serait enormous", argue-t-on.

La fusion est "urgente" de toute façon. Elle améliorerait également le lien entre la politique de développement et la politique de sécurité. Ainsi, il serait alors possible "de créer une politique de sécurité beaucoup plus interconnectée dans les domaines des 3 'D' (Défense, Diplomatie, Développement) en incluant la politique de défense".

Le document n'a reportedly pas été décidé par la faction ou la direction du parti. Selon "Politico", les politiques du FDP Michael Link et Otto Fricke en sont responsables. Cependant, la direction de la faction était "toujours en copie" et donc informée, selon la même source. Le ministre des Finances Christian Lindner et d'autres responsables du FDP réclament régulièrement des coupes dans la politique de développement. Les fonds budgétaires pour cela ont déjà été significativement réduits par la coalition du trafic lumineux.

