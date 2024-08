Le FDP reste inférieur à 5% dans le baromètre politique

Le FDP reste sous la barre des cinq pour cent dans l'actuel "Politbarometer" de la ZDF et manquerait ainsi le retour au Bundestag. L'institut de sondage Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen prévoit un score de seulement quatre pour cent. La CDU/CSU conserve une confortable avance avec un stable 32 pour cent.

Le parti d'extrême droite AfD suit en deuxième position, en baisse d'un point à 16 pour cent. Le SPD est prévu à 14 pour cent, et les Verts à 13 pour cent (tous deux stables). L'alliance de Sahra Wagenknecht peut améliorer d'un point à huit pour cent. La gauche reste à trois pour cent. Cela rendrait mathématiquement possibles des coalitions entre la CDU/CSU et le SPD ou la CDU/CSU et les Verts.

L'annonce du chancelier fédéral Olaf Scholz de se représenter comme candidat de son parti à la chancellerie est vue positivement par seulement 29 pour cent des répondants, avec 67 pour cent la voyant négativement. Même parmi les partisans du SPD, les opinions sont divisées, avec 53 pour cent en faveur et 41 pour cent opposés.

Pour le candidat à la chancellerie de l'Union, 27 pour cent des répondants soutiennent le président du CSU Markus Söder, 23 pour cent soutiennent le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst, et 18 pour cent soutiennent le président de la CDU Friedrich Merz. Parmi les partisans de la CDU/CSU, 33 pour cent soutiennent Söder, et 25 pour cent chacun soutiennent Wüst et Merz.

Les répondants attribuent principalement au FDP (35 pour cent) le conflit budgétaire actuel de la coalition du feu tricolore. Treize pour cent voient les Verts comme principalement responsables, sept pour cent le SPD, et 35 pour cent les trois partenaires de coalition également.

La lutte continue du FDP pour dépasser la barre des cinq pour cent, comme vu dans le "Politbarometer" de la ZDF et le sondage de l'institut Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, pourrait l'empêcher de revenir au Bundestag. Malgré cela, des coalitions avec la CDU/CSU et soit le SPD soit les Verts restent mathématiquement possibles en raison de leurs prévisions de vote.

