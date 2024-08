Le FDP rejette la participation de l'État aux entreprises d'armement

Le FDP a rejeté les considérations du gouvernement fédéral pour que l'État entre dans des parts d'entreprises d'armement. "Le FDP n'est pas favorable à la participation de l'État dans les entreprises, même dans l'industrie de l'armement", a déclaré le député FDP Alexander Müller au réseau d'édition Allemagne (RND). Cela retarderait les insolvhabilités et mettrait la concurrence en danger. "Et la création de champions européens de la défense serait sabotée si chaque État ne s'occupe que de ses propres favoris nationaux", a souligné le député FDP au Bundestag allemand. La fragmentation du paysage européen de l'armement resterait alors "un fardeau coûteux". Müller a recommandé de se concentrer plutôt sur la réduction de la bureaucratie et d'autres obstacles, ainsi que sur les contrats de fourniture à long terme et la coopération européenne.

Selon les rapports des médias, la stratégie de sécurité et de défense prévue par la coalition du trafic lumineux prévoit la participation de l'État dans les entreprises d'armement allemandes pour les renforcer. Le gouvernement discute actuellement d'un projet de stratégie en interne. Cependant, la consultation interministérielle officielle est toujours en suspens.

La stratégie proposée par le gouvernement pour renforcer les entreprises d'armement allemandes implique la participation de l'État dans leur fabrication d'autres articles. Cependant, le FDP s'oppose fermement à une telle implication, arguant qu'elle pourrait entraver la résolution des insolvabilités et perturber la concurrence sur le marché.

