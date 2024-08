- Le FDP propose une action en justice pour s'impliquer dans la discussion télévisuelle du Brandebourg.

Le FDP libéral défie RBB sur l'exclusion de son candidat à l'émission télévisée pour les élections régionales

Le Parti libéral-démocrate (FDP) porte plainte contre RBB pour être inclus dans une émission télévisée avant les élections régionales de Brandebourg. Le candidat principal du FDP, Zyon Braun, a déclaré : "En excluant un parti cosmopolite et libéral, centriste et membre du gouvernement fédéral, les résultats de l'élection sont préemptés". Selon Braun, cette décision désavantage injustement le FDP et fausse la campagne à un moment crucial.

Cette information a été rapportée dans "Bild am Sonntag". Vendredi, une demande d'urgence a été déposée auprès du tribunal administratif de Potsdam, mais le tribunal n'était pas joignable initialement. Les élections pour le nouveau parlement régional de Brandebourg auront lieu le 22 septembre.

Le FDP absent du débat télévisé

RBB a invité les candidats principaux de SPD, AfD, CDU, BSW, Les Verts, La Gauche et BVB/Freie Wähler pour son émission télévisée le 17 septembre à Potsdam. Les Démocrates libéraux, avec des résultats de sondage de 2 à 3 %, ne sont pas sur la liste des invités, contrairement à d'autres tours de débat.

Ces sondages indiquent que le FDP pourrait ne pas entrer au parlement régional. Cependant, il est important de noter que les sondages d'opinion sont sujets à des incertitudes.

Les principes de reporting de RBB

RBB indique sur son site Web que le choix des sujets et des personnalités dans les différents formats et émissions est basé sur des principes journalistiques-editoriaux, y compris le principe de "l'égalité progressive des chances", assurant que tous les partis sont présentés de manière appropriée en fonction de leur importance et de leurs chances electorales.

Cela signifie que tous les partis sont traités de manière égale et équitable. L'importance est déterminée par leurs performances dans les élections précédentes et les résultats actuels des sondages.

Le FDP accuse un traitement inégal

Le chef du FDP, Christian Lindner, a critiqué le fait que de nombreux téléspectateurs ne pourraient pas entendre les convictions fondamentales de Braun car RBB exclut le FDP lors de la présentation des candidats principaux. L'avocat du FDP en Brandebourg, Niko Härting, soutient que la pertinence d'un parti n'est pas déterminée par le dernier sondage d'opinion, mais par son importance politique fédérale et régionale.

Le gouvernement fédéral, avec le FDP en tant que partie intégrante, estime que leur exclusion de l'émission télévisée de RBB préempt les résultats de l'élection et désavantage injustement leur campagne. En défense de l'exclusion du FDP, RBB invoque ses principes de reporting, qui impliquent de traiter tous les partis de manière égale et équitable en fonction de leurs performances dans les élections précédentes et les résultats actuels des sondages.

