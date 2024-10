Le FDP préconise un minimum de "pain de lit-savon" pour les personnes dont les demandes d'asile ont été rejetées.

Dans la course actuelle pour établir les réglementations migratoires les plus strictes, le FDP intensifie désormais ses efforts. Ils cherchent à mettre en place une stratégie en neuf points, principalement pour faire pression sur les Verts. Selon "Bild am Sonntag", cette décision stratégique du groupe parlementaire du FDP sera prise ce week-end. À l'avenir, les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et qui doivent quitter l'Allemagne peuvent s'attendre à recevoir une aide sociale minimale. Selon le journal, le chef du groupe parlementaire du FDP, Christian Dürr, a déclaré : "À l'avenir, les prestations pour tous les demandeurs d'asile expulsables doivent être réduites aux besoins de base, à savoir un lit, du savon et du pain."

Dürr a poursuivi en expliquant : "Ainsi, il n'y aura plus d'incitation à rester." Toutes les autres formes d'aide sociale seront considérablement réduites, à l'exception d'une petite allocation.

Avec cette stratégie en neuf points, le FDP cherche à mettre davantage la pression sur les Verts dans la coalition en adoptant des propositions de politique migratoire des États gouvernés par le noir-vert, notamment en élargissant la liste des pays d'origine sûrs.

Dürr a ajouté : "Au niveau étatique, certains Verts préparent le terrain pour renforcer l'assouplissement de la politique d'asile à l'échelle nationale, ce que le FDP réclame depuis longtemps." Il a conclu : "C'est l'occasion pour un véritable changement de politique migratoire." Maintenant, la balle est dans le camp du ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, ainsi que des Verts au niveau fédéral.

