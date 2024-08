Le FDP est ouvert à une collaboration avec la CDU pour renforcer la législation en matière d'asile.

Les Libéraux-démocrates (FDP) ont manifesté leur approbation envers les lois sur l'asile plus strictes proposées par le chef de la CDU, Friedrich Merz. Christian Dürr, chef du groupe parlementaire du FDP, a salué les initiatives de Merz dans les journaux Funke et a appelé à des mesures encore plus strictes. Selon Dürr, "de nombreuses propositions de Merz en matière de migration sont en ligne avec la position du FDP. Nous voulons aller plus loin et retirer les aides sociales aux réfugiés de Dublin qui font l'objet d'une expulsion."

De plus, Dürr a souligné la nécessité d'une coopération entre les partis démocratiques pour faire face à la question migratoire. Il a souligné que l'affaire de Solingen met en évidence cette nécessité, car le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dirigé par la CDU n'a pas réussi à déporter l'auteur des faits. Pour résoudre efficacement ce problème, Dürr a estimé que la collaboration entre les gouvernements fédéral et étatiques est cruciale.

En effet, le FDP est prêt pour cette coopération. Son président, Christian Lindner, a fait écho aux propos de Dürr. "Le FDP est prêt à participer à des initiatives transpartites pour mettre en œuvre de manière cohérente la réalité en matière de politiques migratoires au niveau fédéral et étatique", a déclaré Lindner à "Bild". Il a également noté que le FDP avait appelé à un contrôle plus strict de la migration lorsque la CDU suivait la ligne de Merkel. Dans cette optique, Lindner a plaidé en faveur de la suppression des prestations sociales pour de nombreux demandeurs d'asile. "Comme l'agresseur de Solingen, les réfugiés de Dublin ne devraient plus recevoir de prestations sociales en Allemagne, ce qui permettrait de les renvoyer dans le pays de l'UE responsable", a-t-il suggéré.

Le mardi matin, le chancelier fédéral Olaf Scholz a accueilli Merz, chef du groupe parlementaire de l'Union et président de la CDU, à la Chancellerie. Merz a proposé une coopération pour renforcer les politiques migratoires. Il a déclaré son intention de mener des changements législatifs transpartites lors de la prochaine session du Bundestag, qui commence le 9 septembre. Merz a exprimé sa confiance en forg

