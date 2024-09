- Le FDP en Rhénanie du Nord-Westphalie plaide pour un ajustement de la politique: cesser les manœuvres stratégiques

Après des résultats décevants aux élections régionales en Saxe et en Thuringe pour le FDP, la branche de Rhénanie-du-Nord-Westphalie presse la coalition fédérale du feu tricolore de changer de cap. Selon les déclarations faites à l'agence de presse allemande à Düsseldorf par le président de la parti d'État et du groupe parlementaire, Henning Höne, "Nous recherchons le courage de véritables changements de politique en matière d'asile et d'économie". Les libéraux sont prêts et impatients pour ce changement.

Höne a exprimé son inquiétude quant au refus du SPD et des Verts de reconnaître les problèmes importants dans certains secteurs, qualifiant cela d'un décalage choquant avec la réalité. "Le public en a assez de cette stagnation !" s'est-il exclamé.

La tension au sein de la coalition du feu tricolore est palpable. "Tout gouvernement doit être jugé sur sa capacité à traiter les problèmes actuels - s'il échoue, il perd sa légitimité politique", a souligné Höne. "Les jeux tactiques nuisent à la fois au pays et au gouvernement."

Le FDP en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dirigé par le président fédéral et ministre des Finances, Christian Lindner, est l'association d'État. Avant son transfert à Berlin, Lindner lui-même occupait le poste de président de la plus forte association d'État du FDP et de président du groupe parlementaire.

Dans tout le pays, suite au fiasco des élections régionales, il y a eu une augmentation des voix au sein du FDP remettant en question le maintien de la coalition du feu tricolore.

