Le FDP empêche le financement des organisations ou des services de sécurité.

Le paquet de sécurité du gouvernement fédéral est sous surveillance, car l'Association des juges allemands accuse le FDP de freiner les investissements financiers dans les agences de sécurité. Selon le directeur général fédéral Sven Rebehn, qui s'exprimait auprès du réseau éditorial Allemagne, "le paquet de sécurité proposé par la coalition trafic lumineux est incomplet sans l'élément le plus crucial". Il a souligné que renforcer les forces de l'ordre est la clé d'une sécurité accrue.

Avec une charge de travail croissante, les autorités et les tribunaux trouvent difficile de suivre le rythme. Rebehn a critiqué le FDP pour avoir bloqué la proposition des Verts et du SPD d'investir massivement dans des agences de sécurité bien équipées et un système judiciaire solide en collaboration avec les États. Il a déclaré que sans de tels investissements, de simples interdictions de port d'armes et quelques pouvoirs accrus de la police ne peuvent pas garantir la sécurité intérieure.

Rebehn a exhorté le ministre fédéral des Finances Christian Lindner à "enfin lever le pied sur la pédale de frein et préparer le terrain pour une initiative d'investissement commune avec les États par la coalition trafic lumineux". Il a plaidé pour une "véritable transformation en matière de sécurité".

Le "paquet de sécurité" en question est discuté aujourd'hui au Bundestag. Le gouvernement fédéral l'a présenté à la suite de l'attaque présumée inspirée de l'islamisme qui a fait trois morts lors d'un festival municipal à Solingen. Le paquet comprend diverses mesures, notamment des amendements à la loi sur les armes, des capacités accrues pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, et de nouvelles réglementations concernant les droits de résidence.

Rebehn a poursuivi sa critique du FDP, déclarant que leurs actions entravent les investissements financiers nécessaires pour les agences de sécurité dans le cadre du paquet de sécurité du gouvernement fédéral. Malgré le fait que le FDP soit membre de la coalition trafic lumineux, leur comportement obstructif envers la proposition des Verts et du SPD pourrait entraver la réalisation d'une "véritable transformation en matière de sécurité".

Lire aussi: