- Le FDP doit se mobiliser - les décisions en suspens sont en attente.

Les Démocrates Libres de Saxe (FDP) tentent de se remettre d'une déconvenue électorale, ayant obtenu seulement 0.9% des voix lors des dernières élections régionales. La situation est examinée par les branches du parti au sein du conseil du parti, selon Thomas Kunz, le vice-président d'État. Les implications financières sont également revues. L'impact complet du résultat n'est pas encore pleinement compris.

D'ordinaire, un parti reçoit une financement annuel basé sur les résultats des élections régionales d'au moins 1%. Étant donné le résultat de 0.9% du FDP, ils examinent si le résultat de l'élection fédérale a également un impact. En 2021, les Démocrates Libres de Saxe ont obtenu 11% des voix.

En 1999, le FDP de Saxe s'est retrouvé dans une situation similaire. La direction de l'époque semblait désemparée et a admis la défaite. Holger Zastrow est intervenu et a guidé le parti de retour au Parlement régional en 2004. En 2009, le FDP est devenu le partenaire minoritaire de la CDU au gouvernement. Cependant, Kunz préfère ne pas faire de parallèles entre la situation actuelle et 1999. Il affirme maintenant qu'ils ont une équipe cohérente avec une forte camaraderie. Actuellement, le message des bases est que l'exécutif d'État doit reconstruire la confiance, a déclaré Kunz.

Selon Kunz, le FDP s'est involontairement retrouvé dans un cercle vicieux. Les questions fédérales ont pris le devant de la scène pendant la campagne, tandis que les questions saxonnes étaient ignorées. "En fin de compte, c'était une campagne électorale miniature pour les élections fédérales que nous avons rencontrées." Ils doivent réfléchir à savoir si cela était stratégiquement judicieux de mettre en avant les questions d'État.

Le ministre-président Michael Kretschmer (CDU) a habilement exploité cette situation pendant la campagne en mettant souvent en accusation la coalition du feu tricolore pour les problèmes. "Le résultat a été fortement influencé par la coalition du feu tricolore. Cela ne peut être contesté. Maintenant, il s'agit d'apprendre de cette expérience pour l'avenir."

