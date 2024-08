- Le FDP critique le ministre fédéral de l'Intérieur pour avoir interdit les véhicules compacts.

Au cours du débat concernant la suspension de l'interdiction du magazine "Compact", Andreas Silbersack, chef des factions FDP en Saxe-Anhalt, s'est élevé contre la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD). Silbersack a déclaré : "En fin de compte, c'est comme donner une raison à l'AfD de célébrer. Et c'est ce qu'il y a de vraiment inacceptable dans cette situation", en référence à un débat initié par la faction parlementaire d'État de l'AfD sous le thème "Défendre la liberté de la presse et des médias".

La Cour administrative fédérale a temporairement suspendu la mise en œuvre de l'interdiction de "Compact" par Faeser, mettant en doute la pertinence de cette restriction. Cela signifie que le magazine peut continuer à être publié, sous certaines conditions. La décision finale sera rendue dans le cadre de la procédure principale. Faeser a imposé l'interdiction le 16 juillet, qualifiant la publication de "principal medium du cercle d'extrême droite".

Silbersack a confirmé sa désapprobation du magazine, mais a souligné que l'État de droit avait des réglementations spécifiques. Quiconque franchit ces limites recevra une réponse ferme, selon Silbersack.

Oliver Kirchner, co-chef de faction AfD, a critiqué les actions de Faeser en les qualifiant de tirer un coup de pied dans son propre camp. De plus, le publisher du magazine "Compact", Jürgen Elsässer, a assisté à la conférence de l'AfD en Saxe-Anhalt à Magdebourg ce week-end et a mis en avant la longue amitié et les relations fraternelles entre le magazine et l'association d'État de l'AfD.

Katja Pähle, chef de faction SPD, a exprimé son intérêt pour observer la décision finale de la cour. Obtenir une protection juridique dans une action en urgence ne garantit pas le succès dans la procédure principale, selon Pähle. Guido Heuer, chef de faction CDU, a déclaré que la demande de l'AfD n'était simplement que du populisme. "Nous avons la liberté de la presse en Allemagne, et nous nous tenons derrière cela", a déclaré Heuer.

Malgré les réserves de Silbersack envers le magazine "Compact", il a souligné l'importance de respecter les limites légales au sein du FDP. Le non-respect de ces réglementations entraînerait des conséquences graves, selon Silbersack.

De plus, le Parti démocrate fédéral (FDP) en Saxe-Anhalt continue de plaider en faveur du respect des libertés de la presse, se démarquant ainsi de la position de Faeser sur l'interdiction du magazine "Compact".

