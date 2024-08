Le FDP bloque la participation de l'État dans les entreprises d'armement

De nombreuses entreprises de défense peinent à augmenter leur production. Le gouvernement fédéral envisage d'intervenir dans des cas stratégiquement importants. Le FDP est contre. Au lieu de parochialisme dans la défense, il prône une coopération européenne accrue.

Le FDP a rejeté les considérations du gouvernement fédéral pour que l'État investisse dans des entreprises de défense allemandes. "Le FDP est contre la participation de l'État dans les entreprises, même dans l'industrie de la défense", a déclaré Alexander Müller, porte-parole de la politique de défense du FDP, à l'agence de presse allemande. Cela ne ferait que retarder les faillites et menacer la concurrence.

"Et cela saboterait la création de champions européens de la défense si chaque État ne s'occupe que de ses propres intérêts nationaux. La fragmentation du paysage européen de la défense resterait un fardeau coûteux", a déclaré Müller. Au lieu de cela, il prône la réduction de la bureaucratie, des contrats d'achat plus longs et une coopération européenne.

Le gouvernement fédéral souhaite soutenir l'augmentation de l'industrie de la défense en plusieurs étapes. Le "Handelsblatt" a récemment rapporté que le ministère de l'Économie et le ministère de la Défense travaillent sur un papier stratégique correspondant. Cela comprend un investissement direct de l'État dans d'autres entreprises ou projets stratégiquement importants. L'objectif est de promouvoir les technologies clés et d'améliorer le cadre financier de l'industrie. Cela classerait l'expansion de l'industrie comme étant d'intérêt public prépondérant, ce qui pourrait accélérer les procédures d'approbation et lui donner la priorité dans les équilibres juridiques.

L'agence de presse allemande a été informée de plans correspondants par des cercles gouvernementaux. Le papier est en cours de développement conjointement par le ministère de l'Économie et le ministère de la Défense. Il s'agit de considérations concrètes qui doivent encore être coordonnées entre tous les départements participants et pourvues de procédures de revue, a-t-on déclaré.

Compte tenu de la position du FDP contre la participation de l'État dans les entreprises, même dans le secteur de la défense, il est peu probable qu'il soutienne la formation d'une "coalition des feux de signalisation" en ce qui concerne cette question, car une telle coalition pourrait inclure des partis favorables à l'intervention gouvernementale dans l'industrie de la défense.

