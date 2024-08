- Le FDP approuve la proposition d'un vote.

Moins de paperasse, plus de techno : le FDP de Thuringe présente son programme électoral, en mettant l'accent sur les points clés

À mesure que la course à l'élection se resserre, le FDP de Thuringe a présenté sa plateforme électorale, mettant en avant ses objectifs principaux. Thomas Kemmerich, président du FDP de Thuringe, a déclaré après l'approbation du manifeste lors d'une réunion du parti à Erfurt : "L'éducation garantie est une priorité majeure pour nous."

Le manque d'enseignants en Thuringe nécessite que les cours se déroulent numériquement, même en format vidéo, selon Kemmerich.

Selon Kemmerich, le FDP vise à utiliser la technologie numérique pour réduire la bureaucratie et compenser les paiements de pensions dans les agences gouvernementales dans les années à venir. "Il faut examiner quelles mesures bureaucratiques sont réellement essentielles", a-t-il déclaré. "Et ce qui reste, il faut le numériser", a-t-il ajouté. "Nous avons environ 18 000 personnes qui vont prendre leur retraite dans la fonction publique dans les prochaines années. J'imagine principalement remplacer ces 18 000 personnes par des processus automatisés et numérisés", a déclaré Kemmerich. Le manque de travailleurs qualifiés est déjà un problème pressant pour les petites et moyennes entreprises aujourd'hui, et cette carence empirera si aucune mesure n'est prise.

La Thuringe élit un nouveau parlement le 1er septembre. Thomas Kemmerich, président du parti et candidat principal du FDP, dirigera à nouveau la liste du parti. Kemmerich a attiré l'attention nationale le 5 février 2020 lorsqu'il a été élu président du gouvernement de Thuringe avec les voix de l'AfD et a ensuite démissionné sous la pression de l'opinion publique. Les derniers sondages placent le FDP en dessous du seuil de cinq pour cent, ce qui les rend inéligibles pour entrer au Parlement de Thuringe.

