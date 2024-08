Le FDP appelle à la fin de l'octroi de l'allocation de citoyenneté aux réfugiés ukrainiens.

Selon le FDP, les réfugiés ukrainiens ne devraient plus automatiquement bénéficier du revenu de citoyenneté. Selon le secrétaire général Bijan Djir-Sarai, cité par Reuters à Berlin, "une aide dans le cadre de la loi sur l'aide aux demandeurs d'asile conviendrait mieux". Djir-Sarai salue le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke, membre de l'SPD, pour avoir exprimé une opinion similaire dans "Der Spiegel".

Selon Djir-Sarai, "Si le SPD fédéral souhaite adopter les sages conseils de son collègue du Brandebourg, nous pouvons le faire dès maintenant". Djir-Sarai est d'accord avec la position du FDP sur ce sujet. Selon le FDP, l'objectif d'une telle mesure serait de favoriser les incitations à travailler. Le secrétaire général déclare : "Il est choquant de constater que relativement peu de réfugiés ukrainiens en Allemagne sont employés par rapport à d'autres pays européens".

Avec une pénurie de main-d'œuvre et de travailleurs qualifiés, cette situation est une occasion manquée, selon Djir-Sarai, qui appelle à une action rapide. Woidke avait précédemment déclaré dans "Der Spiegel" que l'attribution automatique du revenu de citoyenneté aux réfugiés ukrainiens après la guerre était nécessaire en raison du besoin d'une aide immédiate. Cependant, il s'est interrogé sur la pertinence de cette forme d'aide aujourd'hui. Dans d'autres pays de l'UE, un plus grand pourcentage de réfugiés ukrainiens sont employés, et Woidke a souligné la nécessité d'un changement. Un tel changement serait bénéfique pour l'économie, car l'Allemagne a besoin de travailleurs, et faciliterait l'intégration.

Djir-Sarai plaide en faveur d'un éloignement de l'aide automatique sous forme de revenu de citoyenneté pour les réfugiés ukrainiens, suggérant que "des incitations à travailler" pourraient être plus efficaces pour encourager l'emploi. Woidke est également d'accord pour dire que l'aide actuelle pourrait ne plus être pertinente, étant donné que

