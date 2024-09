Le FDP accuse les partenaires de co-gouvernement de la coalition "Ampel" de leur défaite électorale.

Au lieu de Kemmerich, Lindner persiste à soutenir la coalition du trafic lumineux au niveau national, malgré la "défaite cuisante" aux élections. "Nous avons des opinions divergentes sur ce sujet", a déclaré le chef du FDP. Lindner a expliqué sa position en soulignant qu'il y a encore "plusieurs projets de loi qui nous tiennent à cœur".

Plus précisément, le ministre fédéral des Finances a fait référence à l'initiative de croissance que le gouvernement a en tête - principalement les réductions fiscales qui y sont liées, la révision de la prévoyance retraite personnelle et l'introduction d'un système de pension intergénérationnel piloté par le marché des capitaux.

Les réformes de la politique d'immigration et d'asile convenues dans le "paquet de sécurité" du gouvernement doivent également être mises en œuvre, a insisté Lindner. Il a fait savoir que le FDP est ouvert à des mesures supplémentaires sur ce sujet, qui seront maintenant discutées avec les États et la CDU/CSU. "Le changement est nécessaire", a exigé le chef du FDP. "Les gens sont fatigués de voir l'État perdre le contrôle de l'immigration et de l'immigration en Allemagne", a-t-il déclaré.

Aux élections régionales de Thuringe, le FDP n'a réussi à obtenir que 1,1 % des voix, et en Saxe, moins de 1 %. Contrairement à Lindner et Kemmerich, le candidat principal du FDP en Saxe, Robert Malorny, a également annoncé une réévaluation de la défaite de son parti. "Nous devons nous poser de sérieuses questions", a-t-il déclaré, suggérant la nécessité de réexaminer la focuses et les sujets de parti. Malorny a également abordé l'impact de la tendance négative au niveau fédéral.

