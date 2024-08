- Le FC St. Pauli vise à incarner une image "inesthétique", au-delà du simple fair-play.

Entraîneur Blessin de FC St. Pauli affirme que son équipe de Bundesliga a besoin de plus que du beau football. "Nous devons être coriaces", a déclaré le quinquagénaire. "Nous ne sommes pas récompensés pour jouer joliment. Que cela soit considéré comme ayant une 'mentalité de voyou', comme certains le disent, reste discutable. Mais jouer sale, c'est indéniable."

Blessin prend les rênes en tant qu'entraîneur professionnel allemand de football dimanche (17h30/DAZN), affrontant 1. FC Heidenheim. Il remplace Fabian Hürzeler (31), qui est parti après leur promotion. Blessin a rejoint l'équipe en début de juillet, peu après qu'ils aient remporté le titre de deuxième division la saison dernière.

Il est optimiste quant à l'impact que son équipe aura sur le championnat. "Nous apportons du pep's", a-t-il déclaré. L'approche de l'équipe changera, avec plus d'accent sur les transitions et moins sur la possession de balle. Lui et ses joueurs visent à plaire non seulement à leur public local, mais à tous les fans. "Nous voulons étonner avec notre style de jeu."

Blessin considère 1. FC Heidenheim, premier adversaire de Bundesliga de FC St. Pauli en 13 ans, comme un modèle pour son propre équipe. Il salue leur gestion financière et leur performance constante au fil des ans. Il a été particulièrement impressionné par le travail de l'entraîneur Frank Schmidt: "Chapeau à lui."

