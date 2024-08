- Le FC Saint Pauli a sécurisé les services de Connor Metcalfe pour une période prolongée.

FC St. Pauli a récemment prolongé le contrat de l'athlète de l'équipe nationale australienne Connor Metcalfe avant l'heure. Le milieu de terrain central de 24 ans a rejoint les candidats à la promotion de Melbourne City il y a deux ans et a depuis joué 65 matches officiels pour les novices de la Bundesliga. Son contrat était censé prendre fin à la fin de ce week-end de campagne.

Le nouvel entraîneur Alexander Blessin a déclaré : "Connor possède les compétences nécessaires pour assumer un rôle plus important dans nos projets futurs. Il est intelligent sur le terrain, s'investit pleinement dans les défis et peut soit créer des occasions pour ses coéquipiers, soit représenter une menace pour le but de l'équipe adverse."

