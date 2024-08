- Le FC Ingolstadt veut surprendre Lautern en tant que "sous-dog"

Ingolstadt 04 mise sur l'effet surprise dans son duel d'ouverture en Coupe d'Allemagne contre le finaliste de la saison dernière. "Nous aimerions, même si nous sommes les outsiders, passer au tour suivant", a déclaré l'entraîneur Sabrina Wittmann avant le match à domicile de samedi (15h30) contre le 1. FC Kaiserslautern.

L'an dernier, Kaiserslautern, sous l'ancien entraîneur Friedhelm Funkel, a atteint sensationnellement la finale, s'inclinant face aux champions Bayer Leverkusen (0:1) dans un match serré. "J'espère un match serré", a déclaré Wittmann, promue cet été de l'intérim à l'entraîneur principal de l'équipe d'Ingolstadt en troisième division.

Wittmann change de gardien

Après la défaite 1:2 la semaine dernière contre SpVgg Unterhaching, Wittmann attend un tout autre match en Coupe d'Allemagne. Kaiserslautern aura le ballon et cherchera à être dominant. "Ils nous demanderont tout." Kaiserslautern et le Betzenberg représentent "beaucoup de puissance, beaucoup de bruit, beaucoup de tradition", a-t-elle déclaré.

Contre l'équipe de l'entraîneur débutant Markus Anfang, Wittmann effectuera un changement dans les buts. Le gardien de réserve albanais Simon Simoni débutera à la place de Marius Funk, a annoncé l'entraîneur d'Ingolstadt. "C'était convenu à l'avance."



