Le FC Heidenheim poursuit son histoire de Coupe d'Europe avec une férocité inflexible.

1. Heidenheim se qualifie pour le tour de groupe de la Ligue de Conférence. Lors du second match des barrages contre Häcken, les Souabes luttent dur et parviennent à marquer deux buts tardifs. "C'est un exploit monumental pour nous", déclare le président du club.

L'aventure européenne de Heidenheim se poursuit avec deux buts tardifs spectaculaires : sous la direction de l'entraîneur Frank Schmidt, l'équipe a saisi cette occasion unique et a sensationnellement atteint le tour de groupe de la Ligue de Conférence en battant BK Häcken 3-2 (1-0) lors du second match des barrages. Le club de Bundesliga avait remporté 2-1 le premier match en Suède.

"C'est un exploit monumental pour nous", a déclaré le président du club Holger Sanwald : "C'est immense pour notre club. Nous pouvons maintenant célébrer. Demain, nous pourrions être en route pour Monaco pour le tirage au sort, c'est incroyable."

"Et puis nous conquerons l'Europe"

Paul Wanner (84.) et Mathias Honsak (90.+2) ont marqué les buts tardifs décisifs pour le FC, qui avait pris l'avantage grâce à Marvin Pieringer (30.). Zeidane Inoussa (59.) et Jeremy Agbonifo (79.) ont renversé la situation pour les visiteurs de Göteborg. Le FCH attend maintenant le tirage au sort du nouveau tour de groupe avec 36 équipes, qui aura lieu lundi. Certains grands clubs européens attendent le petit club de l'Ostalb. La sensation de la huitième place de la saison dernière a déjà rapporté environ quatre millions d'euros. L'excitation sur le Schlossberg était à son comble avant le premier match européen à domicile de l'histoire du club. "Et puis nous conquerrons l'Europe", pouvait-on lire sur une banderole rouge et bleue géante dans le stade Voith à guichets fermés, qui peut accueillir 15 000 spectateurs.

Ils ont saisi l'occasion avec sang-froid à la première occasion

Schmidt a effectué huit changements dans son équipe après une victoire 2-0 contre les promuants St. Pauli pour le début de la Bundesliga. Le FCH a d'abord eu du mal en raison de la rotation, mais Häcken n'a pas pu créer de grandes occasions contre la déterminée équipe de Heidenheim. Le FCH a montré une efficacité glaciale, avec Sirlord Conteh qui a préparé la finition puissante de Marvin Pieringer pour l'ouverture du score. Mikkel Kaufmann a ensuite touché la barre. Jusqu'à la pause, le FCH avait tout sous contrôle. Mais après la reprise, ils ont montré des faiblesses en défense, permettant à Inoussa de marquer à la troisième occasion. Häcken a pressé, le FCH a vacillé et le match est devenu de plus en plus intense et passionnant jusqu'à la fin.

Après la victoire historique, le tirage au sort n'est pas la priorité pour l'entraîneur Schmidt : "Nous avons entraînement. Préparez le match contre Augsburg dimanche est plus important. Le tirage au sort sera toujours là après l'entraînement." Les fans souhaiteraient "Chelsea", a-t-il ajouté, "mais je ne sais même pas qui y est." Le vainqueur précédent de la Ligue des champions de Londres est parmi les 36 équipes, avec des équipes comme Betis Séville. Heidenheim, qui a déjà remporté environ quatre millions d'euros en prix de l'UEFA, affrontera six adversaires différents à partir d'octobre.**

Lire aussi: