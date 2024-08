- Le FC d'Augsbourg ne parvient pas à faire l'expérience de la nouveauté de la ligue et critique les arbitres.

À la suite de la fin du match, les joueurs d'Augsburg et de Brême se sont retrouvés sur le terrain, visiblement sous le choc. Les spectateurs ont d'abord hésité à exprimer leurs pensées, trop épuisés par le match nul 2:2 (1:1) dans la chaleur étouffante de 30 degrés. Ce résultat s'est avéré difficile à comprendre pour les deux équipes. Plus tard, Elvis Rexhbecaj d'Augsburg a décrit la situation comme un "mélange", ayant marqué un but impressionnant de 25 mètres pour égaliser à 1:1.

Jusqu'à présent, Augsburg n'a pas réussi à obtenir une victoire à domicile lors de sa 14e saison en Bundesliga, malgré le formidable coup franc de Rexhbecaj (16e minute) et le premier but du nouveau et redoutable attaquant Samuel Essende (35e). Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à obtenir la victoire finale.

"Thorup : 'Nous avons perdu deux points'

Le coach Jess Thorup a ensuite critiqué l'arbitre Sascha Stegemann pour leur apparente occasion manquée. "Nous avons perdu deux points", a regretté Thorup. "Malheureusement, nous n'avons pas remporté la victoire en raison de la décision contestable de l'arbitre."

During the 77th minute, the ball struck Werder Bremen defender Anthony Jung's hand during an Augsburg cross from the left. However, two Augsburg players failed to capitalize on this opportunity. "It's a blatant handball, a penalty. End of story!" said Augsburg CEO Michael Ströll, who engaged in a post-match conversation with Stegemann. "He perceived it as a natural movement," Ströll shares from their conversation. As a result, the game remained tied at 2:2.

Brême a pris l'avantage devant 30 660 spectateurs à l'enceinte bondée du WWK Arena grâce à Felix Agu (12e minute) et a égalisé à nouveau après la pause grâce à la contribution de Justin Njinmah (58e minute). "Nous nous contenterons d'un point", a déclaré Agu. "Dans l'ensemble, cela semble plutôt équilibré", a résumé Weiser.

VAR empêche le deuxième but d'Essende, empêchant une avance de 3:2

Werder a également bénéficié de la décision contestable sur penalty, ainsi que précédemment. Le deuxième but potentiel d'Essende, qui aurait donné l'avantage à Augsburg à 3:2 (69e minute), a été annulé après une revue VAR pour suspicion de main.

Thorup a aligné quatre nouveaux joueurs dans son équipe de départ, chacun ayant des performances différentes. Le gardien de but croate Nediljko Labrovic a rencontré des difficultés initiales, incapable d'arrêter le tir de Agu sous un angle serré et concédant le deuxième but. Cependant, il a ensuite fait preuve de réflexes remarquables, empêchant Marvin Ducksch d'obtenir un avantage de 2:3 (72e minute).

Le debutant en Bundesliga, Essende, a montré de grands espoirs. Le attaquant de 1,92 m et 92 kg de la deuxième division portugaise a utilisé ses compétences de tête pour marquer le but de 2:1 suite à une passe de Tim Breithaupt. Essende, qui a remplacé l'attaquant sortant Ermedin Demirovic, a harmonisé avec l'active avant Philipp Tietz.

