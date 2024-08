- Le FC d'Augsbourg envisage de commencer la Bundesliga avec Novum comme partenaire.

FCA est prêt à entamer sa 14ème saison en Bundesliga ce samedi (15h30 CET) contre SV Werder Bremen, affrontant un obstacle spécial. L'équipe de football d'Augsburg n'a toujours pas remporté son premier match à domicile lors de la première journée. Jusqu'à présent, ils n'ont réussi qu'à obtenir deux matchs nuls et six défaites dans cette situation. La saison dernière, les spectateurs ont assisté à un match passionnant qui s'est soldé par un match nul 4-4 contre Borussia Mönchengladbach à l'WWK Arena.

Selon l'entraîneur Jimmy Thompson, commencer la saison sur une note positive est essentiel. Le stratège danois s'attend à aligner plusieurs nouveaux visages dans le onze de départ de FCA. L'une des options est Marius Wolf, le dernier acquisition et ancien membre de l'équipe nationale, qui a récemment porté les couleurs de Borussia Dortmund.

Thompson met en garde contre l'idée que gagner un match d'ouverture est chose facile. FCA a de mauvais souvenirs de ses rencontres contre Brême la saison dernière, ayant subi une défaite 0-2 sur le terrain de son adversaire et une défaite 0-3 à domicile.

