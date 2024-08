Le FC Bayern remporte le test général pour la Coupe de la DFB

C'est la dernière répétition générale avant le premier match compétitif de la nouvelle saison : le Bayern Munich affronte le WSG Tirol. Près de 10 000 spectateurs assistent à Unterhaching alors qu'Harry Kane et Joao Palhinha marquent. Pendant ce temps, d'autres stars du Bayern dédicaçent des autographes.

Avec Harry Kane et Joao Palhinha dans l'équipe de départ, le Bayern Munich a remporté sa répétition générale avant le début de la compétition. Trois jours avant le match d'ouverture en Coupe DFB contre les promus de deuxième division du SSV Ulm vendredi (20h45), les champions de football allemands dominants ont battu le WSG Tirol de première division autrichienne 3-0 (1:0) devant 9 531 spectateurs à Unterhaching.

Kane a marqué en troisième minute, transformant un rebond pour donner l'avantage au Bayern. Joao Palhinha, transféré de Fulham pour environ 46 millions d'euros, a marqué un coup franc en pleine lucarne en 48e minute, juste après la mi-temps. En 50e minute, Stefan Skrbo a heurté la barre pour le Tirol, manquant une occasion de revenir. Gabriel Vidovic a scellé la victoire en 80e minute. Cependant, l'équipe entraînée par Vincent Kompany devra faire face à un défi plus difficile contre Ulm au premier tour de la coupe. "C'est un match à élimination directe, nous avons hâte", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund.

Kompany a donné leur chance de débuter à quatre jeunes joueurs, dont Adam Aznou, 18 ans. Les habituels comme Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Aleksandar Pavlovic n'étaient pas dans l'équipe, mais étaient sur le banc en tenue civile, dédicaçant des autographes. À la mi-temps, Kompany a fait entrer trois jeunes joueurs pour Kane, Kingsley Coman et Alphonso Davies.

D'autres professionnels du Bayern n'ont pas été impliqués. Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, censés être sur le point de rejoindre Manchester United, n'étaient pas dans l'équipe, pas plus que Leon Goretzka, qui est également censé être une cible de transfert. Le international allemand a manqué le match en raison d'une contusion à la hanche, mais a pu s'entraîner pendant la journée.

L'arbitre fait son retour. Felix Brych, 49 ans, a officié son premier match depuis sa blessure au ligament croisé en novembre 2021. Le Munichois est également prévu pour arbitrer des matches de Bundesliga cette saison.

