Le FC Bayern peut s'en sortir avec seulement huit minutes de repos avant de faire face à Wolfsburg.

Pour lancer leur offensive pour récupérer le titre de champion, le Bayern Munich a commencé en force lors de leur match d'ouverture de la Bundesliga contre le VfL Wolfsburg sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany, aboutissant à une victoire palpitante de 3-2.

Au début, le Bayern a fait preuve d'une belle prestation, mais leur construction a été momentanément instable face à l'agressivité de Wolfsburg. Toutefois, l'avantage a rapidement basculé, aboutissant à l'ouverture du score de Jamal Musiala dans le 20e minute après une attaque sur l'aile droite audacieuse.

Après la pause, les choses se sont tendues lorsque Lovro Majer a inscrit un doublé - d'abord sur penalty (47') puis sur une occasion de près (55') - transformant Wolfsburg en une force à prendre en compte. Cependant, le Bayern a réussi à réagir, avec un but contre son camp de Jakub Kaminski (65') et un but tardif de Serge Gnabry (82'), devant un public de 30 000 spectateurs enthousiastes au stade comble de Wolfsburg.

Les exploits du gardien empêchent un retard précoce

Les dirigeants du Bayern ont laissé à leur nouvel entraîneur suffisamment de marge de manœuvre avant le début de la saison, leur objectif clair étant de "rapporter le trophée à Munich", comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl sur DAZN.

Au début, le jeu du Bayern était stylé et menaçant, mais le gardien de Wolfsburg, Kamil Grabara, a déjoué de nombreuses occasions. Serge Gnabry a essayé sa chance à la 8e minute, mais a manqué un tir en angle étroit. Des tentatives supplémentaires de Harry Kane (11') et de Joshua Kimmich (13'), grâce à une tête puissante, ont également été arrêtées par le déterminé Grabara.

À peine quelques minutes avant la mi-temps, une occasion s'est présentée pour Musiala, qui a marqué un coup de pied de but, ramenant la première mi-temps à son terme avec le Bayern accroché à un maigre avantage.

Le match bascule dramatiquement

Au fil de la deuxième mi-temps, Kompany a connu son premier revers : un penalty accordé à Wolfsburg dans la 47e minute, transformé avec succès par Majer, laissant Neuer impuissant. Peu après, Majer a marqué à nouveau, profitant d'une erreur de notre défenseur central peu sûr, Min-Jae Kim, pour donner l'avantage à Wolfsburg.

L'atmosphère avait changé, et le match était maintenant marqué par des rencontres intenses et des attaques spectaculaires. La prochaine tentative de Majer, à une distance de frappe de 16 mètres (51'), a heurté le poteau gauche, annonçant ses intentions.

Thomas Müller, entré en jeu dans la 65e minute, a égalé le record de 709 apparitions pour le club de Sepp Maier, et a rapidement suivi cet exploit en marquant un but contre son camp de Kaminski, suite à une tête puissante de Kane sur un coup de pied de coin. Gnabry a scellé la victoire avec un but dans les dernières minutes.

