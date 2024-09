Le FC Bayern Munich regarde vers un avenir radieux et doré pendant 90 minutes.

Avant le match opposant Bayern Munich à Bayer Leverkusen, aucun duel n'est plus captivant - il pourrait s'agir de l'un des derniers entre les deux talents allemands qui brillent. L'avenir de ces joueurs remarquables est incertain.

Bayern Munich se bat et aspire. Ils se battent pour un avenir commun avec le talentueux Jamal Musiala et aspirent à attirer le talentueux Florian Wirtz à Munich. Dans l'univers idéal de Bayern Munich, les aspirations footballistiques de l'Allemagne porteront bientôt le même maillot, pas seulement en équipe nationale, mais aussi au niveau du club. "Musiala" est le rêve brûlant de Bayern Munich. Au moins une partie de ce rêve devient réalité ce samedi. Les deux joueurs de 21 ans s'affrontent dans le match de Bundesliga au Allianz Arena. Musiala vise à aider Munich à redresser les déséquilibres de pouvoir et à faire descendre Bayer 04 Leverkusen de son nuage.

Cependant, il n'y a pas beaucoup d'harmonie sur ce nuage en ce moment. Leverkusen est déjà en mode crise dès le début de la saison. Bien que l'attaque dirigée par Wirtz livre à nouveau, d'autres secteurs de l'équipe ne fonctionnent pas encore. La solide équipe de la saison dernière, qui n'a perdu qu'en finale de la Ligue Europa, n'a pas encore trouvé son rythme. C'est surprenant, car l'équipe s'est en réalité renforcée. Avec Aleix Garcia, Martin Terrier, Jeanuel Belocian et Nordi Mukiele, ils ont intégré de grandes qualité, et seuls deux joueurs réguliers, Odilon Kossounou et Josip Stanisic, sont partis.

Mais ça ne fonctionne pas. Le capitaine Granit Xhaka a critiqué son propre équipe après le dernier week-end, réclamant plus d'appétit et de ténacité. Il a tenté de réveiller l'équipe et a reçu le soutien de son entraîneur Xabi Alonso. Le moment de se réveiller ne pourrait pas être mieux choisi, car Bayern Munich est non seulement déterminé à rétablir l'équilibre des pouvoirs, mais est également en excellente forme pour y parvenir.

"Musiala" balaye l'Europe

Au moins pour l'instant. La semaine dernière seule, Munich a marqué 20 (!) buts en trois matchs contre Holstein Kiel, Dinamo Zagreb et Werder Bremen. Le seul bémol : les adversaires de Bayern n'étaient pas les plus difficiles. Mais cela ne fait que renforcer leur désir de se mesurer aux double vainqueurs Bayer Leverkusen et au brillant joueur star Wirtz. Malgré le talent international sur le terrain (coup d'envoi à 18h30 sur Sky et livescore sur ntv.de), le match est déjà centré sur le duel des virtuoses allemands.

Et les deux qui ont enchanté la nation lors de l'Euro comme "Musiala" sont à nouveau en grande forme. Musiala a marqué trois buts et en a préparé trois en six matchs pour Bayern. En Ligue des nations, il a exprimé son mécontentement de ne pas être sur la liste du Ballon d'Or cette année, en marquant quatre buts contre la Hongrie et en montrant son doigt d'honneur à ses détracteurs. Wirtz, qui était sur la liste après ses incroyables performances en Ligue Europa la saison dernière, est également bien parti avec six buts et une passe en sept matchs.

Qu'est-ce qui pourrait être plus captivant que l'affrontement des géants ? Eh bien, du côté de Bayern, il y a le nouveau joueur Michael Olise, dont le jeu exaltant suscite déjà des rêves de lui devenir l'héritier de légendes comme Franck Ribéry ou Arjen Robben. Et à Leverkusen, il y a Victor Boniface, l'attaquant tempétueux qui a récemment laissé les spectateurs stupéfaits en Ligue des champions avec une passe extraordinaire, feignant un tir et passant avec l'autre pied. Il faut le voir pour apprécier pourquoi c'était si fascinant. Il y a vraiment du talent de classe mondiale à l'affiche ici.

Mais le duel entre Musiala et Wirtz est captivant pour plusieurs raisons. Non seulement les deux espoirs brillants de la nation s'affrontent, mais Musiala est impatient du duel de samedi contre son ami Wirtz. "Nous sommes de bons amis, nous nous envoyons des messages et maintenons un bon contact", dit le dribbleur exceptionnel. "Le Sommet des Deux Merveilles" est déjà un sujet de conversation ("Sport Bild"). Pendant au moins 90 minutes, ce match sera l'attraction principale à Munich, pas l'Oktoberfest, et il attirera plus d'attention internationale que l'événement rempli de bière sur la Theresienwiese, qui livre toujours des nouvelles surprises du monde des célébrités.

Il n'est pas difficile d'imaginer que "Musiala" prendrait plaisir à entamer une course au titre ensemble, pas seulement tous les quelques années avec l'équipe nationale, mais chaque semaine. Et ainsi, Bayern Munich s'emploie sans relâche à transformer ce rêve de duo de rêve en réalité. Pour l'instant, tous les efforts sont consacrés à conserver Musiala au club. Son contrat actuel expire à l'été 2026, et il détient toutes les cartes dans cette négociation. Les candidats européens surveillent depuis longtemps le super dribbleur, qui a autrefois été mentoré par FC Chelsea. La Premier League pourrait servir de destination lucrative pour l'ancien international anglais de jeunesse, car c'est là que le meilleur football se joue et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner.

Actuellement, le Bayern Munich détient le pouvoir de façonner l'avenir brilliant qui se profile. Des discussions préliminaires avec Max Eberl et Christoph Freund, les directeurs sportifs de l'équipe, suggèrent que Musiala est perçu comme l'héritier légitime de Thomas Müller au poste de meneur de jeu derrière les attaquants. Une responsabilité importante, un honneur considérable. Entre-temps, Wirtz de Leverkusen est également pris en considération. Son contrat se termine en 2027, mais les rumeurs laissent entendre qu'un prix de 150 millions d'euros pourrait le rendre disponible l'été prochain. En ignorant deux obstacles financiers importants, manquer l'occasion d'avoir le duo "Wusiala" comme force dominante des années 2020 serait peu judicieux.

Le monde du football allemand devrait apparemment se sentir "extremement satisfait" selon Toni Kroos dans son dernier podcast. Wirtz et Musiala sont les joueurs que l'Allemagne a attendus, a ajouté Kroos : "Ils nous mèneront vers l'avenir, ils nous feront gagner des matchs dans les années à venir." Les deux sont des individus talentueux capables de transformer une situation innocente en une situation périlleuse - tout seuls. Michael Reschke, avec son expérience à Leverkusen et Munich, considère Musiala comme un "footballeur exceptionnel méritant de l'affection, deux cadeaux délicieux pour le football allemand." Wirtz, selon Reschke dans "Kicker", est une "force de la nature écrasante. Musiala dégage la grâce d'un danseur de ballet Rudolf Nureyev." Pendant au moins 90 minutes, le Bayern Munich aura un aperçu de l'avenir doré dans son propre stade ce samedi soir, bien qu'il soit habillé des maillots de l'équipe adverse.

