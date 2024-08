Le FC Bayern génère des revenus indispensables

Les spéculations ont été nombreuses, mais c'est maintenant officiel : Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui quittent FC Bayern pour Manchester United. Le Néerlandais dit un adieu émotionnel. Y aura-t-il plus de mouvements dans le dossier Jonathan Tah ?

La restructuration de l'équipe de FC Bayern continue. Mardi soir, le club a annoncé que les défenseurs Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui rejoignaient Manchester United. Ce double transfert avait été suggéré précédemment. De Ligt, un défenseur central néerlandais, est censé apporter un transfert de 45 millions d'euros pour les champions en titre, tandis que le Marocain Mazraoui en rapporte 15 millions. Le club de Munich pourrait également recevoir des paiements bonus. De Ligt a signé jusqu'en 2029 avec les Diables rouges, Mazraoui jusqu'en 2028, avec une option pour une année supplémentaire.

"Chers fans de Bayern, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre amour et votre soutien", a publié de Ligt sur Instagram. "C'était un honneur de jouer pour un club merveilleux comme FC Bayern pendant deux ans", a-t-il poursuivi. Le départ, a-t-il dit, est "un tourbillon d'émotions".

Ce double transfert facilite le déblocage des transferts à Bayern. Cependant, l'équipe des champions en titre est toujours trop nombreuse, surtout avec d'autres joueurs attendus pour la reconstruction prévue. Cela pourrait relancer les discussions concernant le chef de la défense de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Les spéculations sur un possible transfert ont été nombreuses ces dernières semaines. À 28 ans, Tah est en dernière année de contrat avec les champions. Si Leverkusen veut obtenir une somme pour le transfert, cet été est leur dernière bonne occasion. Il est peu probable qu'ils laissent partir un joueur clé en hiver.

Le candidat souhaité Desire Doue refuse apparemment Bayern

Cependant, "Kicker" a rapporté lundi que le transfert était peu probable "sauf si quelque chose d'inattendu se produit". Tous les dirigeants de Munich ne sont pas convaincus par Tah. Les récents rapports d'un ultimatum pour le transfert étaient faux, a déclaré le directeur sportif Christoph Freund mardi soir à Unterhaching, où l'équipe de Munich a remporté son dernier match amical 3-0 contre le club de Bundesliga autrichien WSG Tirol.

Il ne semble pas non plus qu'il y aura un autre transfert : le candidat souhaité Desire Doue de Stade Rennes a apparemment choisi Paris Saint-Germain plutôt que FC Bayern. Le jeune homme de 19 ans était censé renforcer l'attaque.

Au moins maintenant, il y a de l'argent pour continuer à être actif sur le marché des transferts. La question du déblocage des transferts a fait sensation ces derniers jours, en grande partie grâce à Uli Hoeneß. Sa déclaration récente selon laquelle les joueurs doivent être vendus avant que le directeur sportif Max Eberl ne puisse faire de nouveaux transferts a été interprétée comme un ordre, que Hoeneß a rejeté comme "n'importe quoi". Il avait simplement "communiqué ce que le conseil de surveillance a décidé. Il y a une décision : si de nouveaux joueurs arrivent, quelque chose doit être vendu, il faut apprendre à écouter et à écrire la vérité", a-t-il déclaré en regardant les médias.

several established stars could still leave

Mais que se passe-t-il ensuite ? Avec le nouvel entraîneur Vincent Kompany qui semble vouloir utiliser Joshua Kimmich à nouveau aux côtés du millionnaire Joao Palhinha en défense, il commence à être serré pour Leon Goretzka. Aleksandar Pavlović, Konrad Laimer ou Raphaël Guerreiro pourraient également jouer en six. Goretzka est donc une option de vente potentielle, mais il lui reste encore deux ans de contrat et il serait cher. Cependant, le natif de Bochum semble déterminé à se battre et à ne pas quitter le club.

En attaque, après le prêt de Bryan Zaragoza à Osasuna, un amincissement supplémentaire est à prévoir. L'option la plus probable pour le moment est Kingsley Coman. Leroy Sané et/ou Serge Gnabry pourraient également partir, compte tenu de la concurrence pour les trois places derrière l'avant-centre Harry Kane, avec Thomas Müller, Jamal Musiala, Mathys Tel, Michael Olise, Gabriel Vidovic et Arijon Ibrahimovic qui se battent également pour des places.

Une chose est claire : avec le match de la Coupe d'Allemagne contre le club de deuxième division SSV Ulm qui approche vendredi, le directeur sportif Max Eberl et le directeur sportif Christoph Freund doivent encore répondre à plusieurs questions sans réponse, malgré le fait que FC Bayern soit déjà bien équipé, comme l'a noté Hoeneß la semaine dernière. Eberl a récemment parlé de la nécessité d'une "bonne profondeur d'équipe", en déclarant que le club a "certains jeunes joueurs et nous voulons leur créer de l'espace". De Ligt et Mazraoui sont les premiers à partir.

