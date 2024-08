Le FC Bayern est confronté à un gros double transfert

Le message clair du Conseil de surveillance est le suivant : avant que FC Bayern Munich ne puisse continuer ses achats, des joueurs doivent d'abord partir. Cela semble maintenant être mis en œuvre, car les décideurs ont conclu un package multi-millionnaire avec Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui.

Bayern Munich doit faire face aux premières ventes de joueurs nécessaires. Le champion allemand de football a reportedly conclu un accord avec Manchester United pour le transfert du défenseur central Matthijs de Ligt et du arrière droit Noussair Mazraoui. Le duo est censé rapporter 60 millions d'euros à FC Bayern, avec 10 millions supplémentaires possibles grâce aux bonus. C'est ce que rapporte le portal "The Athletic", qui appartient au "New York Times".

De Ligt est censé signer un contrat de cinq ans avec United, avec une option pour une saison supplémentaire. Le club munichois avait recruté le joueur national néerlandais de Juventus Turin en été 2022 pour 70 millions d'euros. Mazraoui avait rejoint le club en 2022.

Le club munichois remplirait ainsi la exigence du président d'honneur Uli Hoeneß, qui avait imposé un arrêt des achats. D'abord, des joueurs doivent être vendus, avait dit Hoeneß. Jusqu'à présent, les Bayern ont dépensé environ 130 millions d'euros pour Joao Palhinha, Michael Olise et Hiroki Ito. En outre, le joueur prêté Josip Stanisic est revenu en tant que double vainqueur de Bayer Leverkusen. Ito, pour lequel le FC Bayern doit transférer jusqu'à 30 millions d'euros à VfB Stuttgart, a cependant subi une fracture du métatarse lors de la préparation et ne sera pas disponible pour l'entraîneur Vincent Kompany pendant un certain temps.

Il y a eu récemment des rapports contradictoires sur un supposé intérêt du champion pour le défenseur central Jonathan Tah de Bayer Leverkusen. Selon les informations de "Kicker", le FC Bayern s'est éloigné de l'engagement du joueur national lors de cette période de transfert, indépendamment de la réalisation de départs en fanfare. Avec Dayot Upamecano, Minjae Kim et Eric Dier, le FC Bayern n'aurait plus que trois défenseurs centraux de haute qualité en cas de départ de De Ligt jusqu'au retour d'Ito.

