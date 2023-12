Le FC Barcelone se remet de ses problèmes de terrain en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Roi

Menés 2-0 à l'aller, les Barcelonais ont réduit le déficit en début de match grâce à une superbe frappe d'Ousmane Dembele, avant que Gerard Piqué n'inscrive un coup de tête spectaculaire à la 94e minute pour amener le match en prolongation.

Le FC Séville ne peut que regretter ce qui aurait pu se passer après que Lucas Ocampos a vu son penalty arrêté par Marc-André ter Stegen à la 73e minute, un but qui lui aurait permis de se qualifier pour la finale.

Finalement, c'est l'attaquant danois de Barcelone, Martin Braithwaite, qui est devenu le héros, en reprenant de la tête un centre de Jordi Alba, quatre minutes après le début de la prolongation.

Lundi, quatre hauts responsables du FC Barcelone ont été arrêtés et dimanche prochain, le club sera confronté à l'élection présidentielle la plus importante de son histoire.

Les trois candidats - Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa - étaient présents au Camp Nou pour assister à la résurrection du Barça sur le terrain, et les supporters espèrent que le futur vainqueur aura été inspiré pour réaliser des miracles similaires en dehors du terrain.

Les problèmes auxquels est confronté le nouveau président sont nombreux - des dettes historiques estimées à plus d'un milliard de dollars à un effectif faible qui doit être reconstruit - mais l'avenir de Messi, capitaine du club et homme-orchestre, figure en tête de liste.

L'Argentin a fait part de son désir de quitter Barcelone l'été dernier et il semble de plus en plus improbable qu'il signe un nouveau contrat, ce qui signifie que le plus grand joueur de l'histoire du club peut s'en aller gratuitement à la fin de la saison en cours.

Son contrat expirant à la fin de la saison, Messi est libre de s'entretenir avec des prétendants potentiels depuis deux mois, mais il aurait décidé d'attendre la fin des élections pour prendre une décision sur son avenir.

Les trois candidats ont déclaré publiquement que l'avenir de Messi primerait sur toute autre question et celui qui sortira vainqueur aura fort à faire pour réparer la relation fracturée entre la star du club et le conseil d'administration.

En février dernier, le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il rejetait "catégoriquement" la responsabilité de la publication du contrat de 672 millions de dollars de Messi dans le journal espagnol El Mundo.

Cette fuite n'a fait qu'accroître les tensions entre Messi et la hiérarchie barcelonaise, qui avaient déjà atteint un point de rupture après que l'Argentin eut lancé une attaque à peine voilée contre le conseil d'administration lors de ses adieux émouvants à son ancien coéquipier Luis Suarez.

Pour l'instant, les supporters peuvent se réjouir de voir leur équipe atteindre une incroyable neuvième finale de la Coupe du Roi en 11 saisons.

