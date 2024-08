- Le FC Augsbourg veut "faire une grosse connerie"

FC Augsbourg vise à poursuivre sa transformation d'image et à être plus audacieux dans sa présence publique. Le club a été "moins audacieux" par le passé, a admis le PDG Michael Ströll. "Nous voulons changer cela."

Se contenter de survivre ne suffit pas pour Augsbourg. "Seulement finir trois places au-dessus de la zone de relégation est une première étape, mais nous ne voulons pas nous limiter", a déclaré Ströll lors d'une conférence de presse à l'arène WWK. "Nous essayons de nous améliorer."

Ströll a également salué l'ambiance autour du club. "L'ambiance générale autour du club ne pourrait pas être meilleure."

"Nous sommes ambitieux"

Augsbourg joue en Bundesliga sans interruption depuis la saison 2011/12. Aux côtés de l'entraîneur danois Jess Thorup, la direction du club souhaite pousser l'équipe encore plus loin. "Nous voulons être audacieux dans la fixation des objectifs et la poussée des limites", a déclaré le directeur sportif Marinko Jurendic. "Nous sommes ambitieux et nous voulons relever la barre."

La saison dernière, Augsbourg a manqué une meilleure position en ligue en raison de cinq défaites tardives. L'équipe de Thorup débutera la nouvelle saison au premier tour de la DFB-Pokal dimanche (13h00 CET) contre l'équipe de quatrième division FC Viktoria Berlin. Augsbourg accueillera Werder Bremen lors de son premier match à domicile en Bundesliga le samedi suivant (15h30 CET).

