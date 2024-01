Le FBI mène une enquête après que des voitures ont percuté la foule à la sortie d'un concert du Nouvel An à Rochester (New York), faisant 2 morts et 5 blessés.

Le FBI a ouvert une enquête après que deux véhicules sont entrés en collision et ont foncé dans la foule dans un accident qui a fait deux morts et cinq blessés alors que le concert du Nouvel An se terminait à Rochester, dans l'État de New York.