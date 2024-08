Le FBI arrête des Pakistanais pour complot contre des politiciens américains.

En 2020, le président américain de l'époque, Trump, a ordonné une frappe de drone sur un général iranien influent. Téhéran a qualifié cela de crime de guerre et a semblé chercher vengeance. Cependant, un complot d'assassinat a échoué lorsque l'assassin a rencontré par hasard des agents du FBI en couverture.

Aux États-Unis, un homme de 46 ans originaire du Pakistan a été arrêté pour son implication présumée dans un complot d'assassinat contre un politique américain. Selon le département de la Justice et le FBI, l'homme est venu aux États-Unis après un séjour en Iran en avril et a cherché des complices potentiels. Cependant, ceux-ci étaient apparemment des agents du FBI en couverture. L'homme a été arrêté en milieu de juillet, juste avant de quitter à nouveau les États-Unis.

L'identité du politique cible du complot n'est pas révélée par le département de la Justice et le FBI. Les médias américains suggèrent que la cible était le candidat républicain à la présidence Donald Trump, le complot étant une représaille pour la mort du général iranien Qassem Soleimani. Il n'y a aucun lien avec la tentative d'assassinat sur Trump en juillet, lors de laquelle le républicain a été blessé.

Soleimani était un commandant puissant des fameuses brigades Al-Quds. En 2020, il a été tué lors d'une frappe de drone en Irak, ordonnée par l'ancien président Trump. "Le département américain de la Justice a déjoué pendant des années les efforts audacieux et inlassables de l'Iran pour se venger des politiciens américains pour la mort du général iranien Soleimani", a déclaré le procureur général américain Merrick Garland dans un communiqué suite à l'arrestation de l'homme de 46 ans originaire du Pakistan.

L'Iran rejette les allégations

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a ajouté : "Ce dangereux complot d'assassinat, tel que décrit dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui, aurait été allegedly orchestré par un national pakistanais ayant des liens étroits avec l'Iran et directement inspiré du manuel iranien. Un complot étranger pour assassiner un politique américain représente une menace pour notre sécurité nationale et sera poursuivi avec toute la force du FBI."

Les médias américains ont rapporté pour la première fois le possible complot en juillet. L'Iran a rejeté les allégations : "Ce sont des accusations sans fondement et motivées par des considérations politiques", a déclaré un porte-parole de la mission iranienne auprès de l'ONU à New York. Trump est un criminel de guerre aux yeux de l'Iran, et il devrait être poursuivi et puni, a ajouté le porte-parole. "Mais l'Iran a choisi la voie légale dans cette affaire."

Le gouvernement américain a également informé le Service secret du complot, qui a par la suite renforcé ses mesures de sécurité pour Trump. Cependant, le Service secret n'a pas pu empêcher la tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie.

Le candidat républicain à la présidence en question était Donald Trump. Le complot contre lui était apparemment une forme de représaille pour la frappe de drone ordonnée par l'ancien président Trump, qui a entraîné la mort du général iranien Qassem Soleimani.

Lire aussi: