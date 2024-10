Le FBI accepte de verser 22 millions de dollars pour régler les allégations de discrimination sexuelle dans son centre d'entraînement.

Le versement probable à 34 femmes expulsées de l'institut de formation du FBI à Quantico, en Virginie, en attendant l'approbation d'un juge fédéral, serait l'un des plus importants règlements de poursuites judiciaires de l'histoire du FBI.

"Ces problèmes sont généralisés au sein du FBI, et les mentalités qui les ont engendrés ont été inculquées à l'académie", a déclaré David J. Shaffer, l'avocat des femmes. "Cette affaire entraînera des changements significatifs de ces attitudes."

Déposée en 2019, l'action en justice allègue que les stagiaires femmes ont connu un environnement de travail hostile, étant jugées plus sévèrement que leurs homologues masculins et ciblées de manière disproportionnée pour des corrections et des expulsions dans des situations tactiques en raison de critères subjectifs de "convenance".

L'une des femmes a affirmé avoir été conseillée de "sourire plus" et d'avoir été la cible de propositions sexuelles constantes. Une autre femme a détaillé un instructeur qui la fixait, s'attardant sur sa poitrine, "parfois en léchant ses lèvres".

"Par une acceptation passive", l'action en justice a soutenu que "le FBI a involontairement permis au 'Good Old Boys' Network' de prospérer sans contrôle à l'académie du FBI".

Le FBI a déclaré dans un communiqué lundi que le bureau avait "pris des mesures substantielles au cours des cinq dernières années pour promouvoir l'égalité des sexes dans la formation et le développement de tous nos stagiaires".

De nombreuses allégations de l'action en justice ont été corroborées dans un rapport interne de 2022. Les hommes représentent toujours environ trois quarts des agents spéciaux du bureau, malgré les récentes initiatives de diversification.

Parmi les termes de l'accord, le FBI a convenu d'offrir aux plaignants la possibilité de poursuivre leur formation pour devenir agents et de garantir leur placement dans l'un de leurs trois premiers choix de bureaux de terrain s'ils réussissent. Le FBI a également convenu de subir une évaluation par des experts externes, destinée à garantir un traitement équitable pour les recrues féminines.

Certaines des femmes ont opté pour des carrières alternatives, a révélé Shaffer, regrettant que "le FBI ait ainsi manqué certaines personnalités remarquables".

Paula Bird, principale plaignante dans cette affaire, qui est maintenant avocate, a déclaré qu'elle était "déçue" par cette expérience, mais "satisfait que ce règlement apporte une certaine justice aux femmes qui ont été injustement renvoyées".

L'action en justice a émergé au milieu d'une vague d'allégations de comportements inappropriés au sein du bureau, notamment plusieurs contre des responsables seniors du FBI qui ont démissionné avec tous leurs avantages despite des allégations substantiées contre eux. Ces allégations comprenaient des attouchements non désirés, des avances et des coercitions. Dans un cas, un directeur adjoint du FBI a pris sa retraite après la conclusion du procureur général qu'il avait harcelé une subordonnée féminine et avait tenté d'établir une relation inappropriée avec elle.

En réponse aux reportages de l'AP, le FBI a mis en place une série de réformes, notamment une ligne directe 24h/24 et 7j/7, destinée à traiter les agents reconnus coupables de malversations plus rapidement et à aider les plaignants.

