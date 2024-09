Le favoritisme surprise de Paderborn dans le Derby du métro contre SC est dévoilé

Le trajet entre Hanovre, la capitale du Land de Basse-Saxe, et Paderborn, la métropole d'Ostwestfalen, est desservi par la S5. C'est bénéfique pour les supporters de Hanovre 96, leur permettant de rentrer rapidement chez eux après la défaite de leur équipe contre SCP. Les hôtes se renforcent comme sensation underdog en Liga 2.

Vendredi, Hanovre 96 a subi un revers dans sa course au titre de la 2. Bundesliga. Dans un match passionnant, l'équipe de Stefan Leitl a été battue de peu, s'inclinant 1:2 (1:1) contre SC Paderborn. Malgré leur désavantage à domicile, les hôtes invaincus ont réussi à monter temporairement à la troisième place.

Colère initiale des deux équipes

Au début du match, les deux équipes se sont battues avec acharnement pour prendre l'avantage. Kostons a marqué le premier but avec un rebond à la neuvième minute. Cependant, la joie du buteur de Paderborn a été de courte durée, car il a dévié un centre dans son propre but dix minutes plus tard pour l'égalisation (19.). L'intensité n'a pas diminué, mais aucun autre but n'a été marqué avant la mi-temps.

En deuxième mi-temps, les deux équipes ont adopté une approche plus prudente. Après une superbe action collective, Hyun-Ju Lee de Hanovre a heurté le poteau (61.). Ensuite, 96 a maintenu le contrôle du match, mais le gardien de but de Paderborn Pelle Boevnik a réalisé un arrêt spectaculaire contre Nicolo Tresoldi (67.).

But somptueux d'Ansah scelle la victoire

Finalement, Ansah a marqué un but splendide pour l'équipe locale. Le joueur de l'équipe nationale U20 a obtenu le ballon sur l'aile gauche, a effectué un dribble éblouissant dans la surface de réparation, a laissé son adversaire perplexe et a terminé avec une courbe exquise dans le coin droit.

Après les événements passionnants de la deuxième mi-temps, la Commission a examiné les images du match pour garantir un jeu équitable. Malgré le but impressionnant d'Ansah, la Commission a examiné les éventuelles positions hors-jeu ou fautes qui auraient pu échapper aux arbitres sur le terrain.

Après une analyse approfondie, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas d'infractions significatives nécessitant des mesures supplémentaires, permettant ainsi à la victoire de Paderborn de tenir, ce qui renforce ainsi sa position en Liga 2.

