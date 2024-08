- Le faux héritage du milliardaire admet des mensonges sur Shania Geiss.

Au cours du procès contre un homme accusé d'avoir fabriqué une histoire d'amour avec la star de télé-réalité Shania Geiss (20), l'avocat de l'accusé a admis les faits. "Il n'a jamais eu l'intention de nuire à Mme Geiss de quelque manière que ce soit", a déclaré l'avocat au tribunal de district de Heilbronn. Son client n'a pas pu expliquer aujourd'hui comment il avait eu l'idée de publier des logs de chat falsifiés. "C'était plutôt irréfléchi", a ajouté l'avocat.

L'homme de 24 ans est accusé de diffamation. Geiss n'a pas voulu faire de déclaration avant le procès et ni elle ni d'autres membres de sa famille n'ont assisté à l'audience.

L'homme est accusé d'avoir publié un log de chat falsifié sur son compte Instagram, qui comptait environ 500 000 abonnés, affirmant qu'il avait eu des relations sexuelles avec Geiss dans un club à Kitzbühel. Il savait qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre eux, encore moins une avec des actes sexuels, a déclaré le procureur, qualifiant cela de "réseau de mensonges".

Il est également soupçonné d'avoir envoyé des messages de chat falsifiés à deux médias, qui ont tous deux rapporté l'alleged rencontre sexuelle.

L'accusé se présente comme l'héritier d'un milliardaire vivant dans le luxe sur son canal Instagram, a déclaré le procureur. En réalité, il n'a que des revenus modestes et aucun bien, et il pourrait même avoir des dettes.

La famille Geiss est devenue célèbre grâce à l'émission de télévision "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", qui donne des aperçus de leur vie de jet-set depuis 2011. Shania Geiss est la plus jeune fille de Robert et Carmen Geiss et a une sœur aînée nommée Davina. La famille vient de Cologne mais vit dans la principauté de Monaco.

L'avocat de l'accusé a reconnu que l'acte de publication des logs de chat falsifiés était bel et bien un mensonge. Dans une tentative d'expliquer les actions de son client, l'avocat a admis que l'idée était irréfléchie.

Lire aussi: