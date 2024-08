- Le "Fanta Four" et Olli Schulz se déplacent vers la droite dans le réglage de Jamel.

Lancé par les Fantastic Four, le festival "Jamel rocks la Förster" a débuté dans le petit village de Mecklembourg de Jamel. "Merci à la famille Lohmeyer d'avoir répandu l'amour en temps difficiles", a loué le rappeur Michi Beck face à une réaction tonitruante du public.

Cette édition de 2019 du festival, dirigé par Birgit et Horst Lohmeyer depuis 2007, tient un rôle important en pleine période électorale en Saxe et en Thuringe. Le village de Jamel, qui compte moins de 40 habitants, est un bastion de groupes d'extrême droite depuis les années 90. Selon le site du festival, il a été stratégiquement établi comme un "village national-socialiste modèle" par des néo-nazis.

Fantastic Four : Mettre en avant les libertés individuelles

Les Fantastic Four ont exprimé leurs sentiments dans un communiqué, déclarant : "C'est émouvant de voir une région allemande tout entière prendre forme sur des idéologies d'extrême droite. Cette performance à Jamel a une grande signification politique. Il s'agit de préserver les libertés individuelles fondamentales qui semblent être en danger. On peut clairement voir cela à Jamel."

Des vétérans de la musique comme Herbert Grönemeyer et Die Toten Hosen, qui ont défendu la diversité et la tolérance lors d'événements passés, ont foulé les scènes des festivals précédents. Cette année, le petit événement alternatif s'est vendu en 30 minutes, avec une programmation diverse et éclectique.

Olli Schulz pour une existence sans haine

Avant le set des Fantastic Four, le groupe pop de Chemnitz Tränen et le chanteur-songwriter hambourgeois Olli Schulz ont captivé les 3 500 spectateurs. Schulz, 50 ans, a appelé les jeunes générations en disant : "J'espère que les enfants de ceux qui sont présents ici aujourd'hui nous écoutent aussi, car la vie n'a pas besoin d'être remplie de haine."

Les organisateurs du festival ont l'intention de renvoyer un message contre le xénophobie une fois de plus. "En regardant ces milliers de visages radieux dans la foule, les actes musicaux époustouflants sur les deux scènes, et même la pluie du matin n'a pas pu calmer les esprits, ce festival ne peut pas être meilleur", a déclaré Birgit Lohmeyer. Le ministre de l'Intérieur Christian Pegel a officiellement ouvert l'événement de deux jours.

Malgré l'emplacement difficile du festival dans un village connu pour son histoire d'extrême droite, le Music fest a présenté des actes diversifiés défendant les libertés individuelles et promouvant l'harmonie, comme la performance puissante des Fantastic Four. La programmation éclectique, y compris le message d'Olli Schulz pour une existence sans haine, a attiré une grande foule, démontrant le pouvoir unificateur de la musique.

Lire aussi: