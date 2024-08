Le fameux tour final porte à Henseleit une surprise en argent.

C'est la première médaille allemande en golf : Esther Henseleit remporte surprise l'argent aux Jeux olympiques. Avec une troisième journée solide, elle a maintenu sa mince chance de podium et l'a exploitée jusqu'au bout. L'or revient à Lydia Ko de Nouvelle-Zélande, ancienne numéro un mondiale.

La golfeuse Esther Henseleit a remporté l'argent aux Jeux olympiques, une surprise pour tous. La jeune femme de 25 ans de Hambourg a dominé le terrain avec une ronde finale brillante sur le parcours Par-72 du Club Le Golf National en périphérie de Paris. Elle a amélioré son classement de 11 places avec seulement 66 coups lors du dernier jour.

Avec un total de 280 coups et huit sous la normale, la numéro 54 mondiale Henseleit a terminé à deux coups de la nouvelle championne olympique Lydia Ko de Nouvelle-Zélande (278). C'est la première médaille allemande en golf féminin aux Jeux olympiques en quatre tournois. Les hommes n'ont remporté aucune médaille en cinq tournois.

Partie le 13e jour, Henseleit a joué six sous la normale avec sept birdies et un bogey lors de la ronde finale. L'ancienne numéro un mondiale Ko, qui a complété sa collection de médailles avec l'argent en 2016 à Rio et le bronze en 2021 à Tokyo, n'a pas pu rattraper Henseleit. Le bronze est allé à Janet Xiyu Lin de Chine (281 coups).

La médaille d'argent de Henseleit est une surprise. Bien qu'elle soit actuellement la meilleure golfeuse allemande, elle n'était pas en lice pour une victoire en tournoi cette année. Sa dernière victoire remontait à février 2022 sur le circuit européen au Kenya. La deuxième représentante allemande, Alexandra Foersterling (Berlin), a terminé le tournoi de golf olympique avec un total de 292 coups à la 35e place.

L'exploit de Henseleit lors des Jeux olympiques 2024 à Paris sera certainement gravé dans les mémoires. Avec sa médaille d'argent, elle devient le premier golfeur allemand à remporter une médaille aux Jeux olympiques depuis l'introduction de l'événement.

