Ces sont des temps difficiles pour la monotonie. Le monde s'est transformé en un environnement rapide et bruyant, et nos esprits sont submergés par un trop-plein de détails et de distractions. Trouver un moment de tranquillité est difficile - ou de le supporter. Il se passe toujours quelque chose. Si ce n'est pas la dernière vidéo de votre créateur de contenu préféré, c'est un épisode de podcast jamais entendu ou une série que vous avez manquée. Le temps pour une simple expression de soi se perd dans le mélange. De plus en plus d'individus, principalement des hommes, aspirent à se déconnecter de ce tourbillon de perturbations, même momentanément. Ils promeuvent une nouvelle tendance de voyage, "Se déconnecter".

La phrase "Se déconnecter" désignait autrefois se déconnecter d'une source électrique. Cependant, cette nouvelle tendance de voyage n'est pas un retour à cette insouciance. "Se déconnecter" ne consiste pas à rejoindre le club du Mile High, ni à avoir une histoire d'amour interdite dans un avion ou toute autre forme d'intimité. Il s'agit plutôt d'un acte spirituel, se priver volontairement de presque tout, à l'exception de la respiration. Les "Se déconnecteurs" sont connus pour fixer le vide pendant des heures.

"Se déconnecter" ou le Refus des Interruptions

Comme de nombreuses tendances, "Se déconnecter" prospère principalement grâce aux réseaux sociaux. Des vidéos d'individus devenant virales sur TikTok ou Instagram montrent comment ils utilisent leur temps de vol uniquement pour fixer le siège devant eux, sans parler, lire, regarder ou écouter. Certains vont même jusqu'à abandonner les repas et les visites aux toilettes. Ils se sont dédiés à refuser toutes les interruptions pendant la durée du vol, parfois pendant des heures. La détox est considérée comme purifiant l'esprit et favorisant la concentration. La tendance semble basée sur la détermination, la résilience et l'auto-régulation.

Damion Bailey, un Américain de 34 ans, a partagé sur Instagram en début août qu'il avait battu son record personnel. Il a affirmé avoir résisté à un vol de 13,5 heures sans aucune forme de divertissement. Le producteur australien de musique Torren Foot a déclaré avoir tenu 15 heures, et même le footballeur renommé Erling Haaland a fanfaronné à propos de sa facilité à naviguer un vol de sept heures sans téléphone, sans dormir, sans eau ni nourriture. Haaland a également participé à la tendance controversée "Sceller les lèvres". Les hommes sont principalement ceux qui félicitent ces "braves" individus, le plus persistent étant celui qui tient le plus longtemps.

Obstacle de voyage ridicule ou Distance raisonnable des Médias Numériques ?

Il a été scientifiquement prouvé que la consommation persistante des réseaux sociaux et d'un flux d'actualités ininterrompu peut avoir des effets néfastes sur la santé, tels que la réduction de notre capacité de concentration. La stimulation chronique peut entraîner du stress et même mettre en danger l'empathie. La lumière bleue des écrans peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête et des yeux secs.

L'intervalle est essentiel pour l'esprit, sans aucun doute. Alex Soojung-Kim Pang, entre autres, préconise des temps morts pour permettre à l'esprit de récupérer, de traiter les données et d'établir des liens. Une véritable pause, selon lui, stimule notre créativité et notre productivité. Le scientifique a écrit le livre "Reprieve". Dès 2015, la neurobiologiste Imke Kirste a montré que de nouvelles cellules peuvent se développer dans le cerveau dans un silence absolu.

Il existe également des études suggérant qu'une pause dans le monde numérique peut aider à améliorer le bien-être, à se détendre et à améliorer la qualité du sommeil et la concentration. Cela crée un espace pour la réflexion personnelle. Cependant, il existe également des indices selon lesquels une détox numérique peut conduire les individus à développer des sentiments d'anxiété, à craindre de manquer quelque chose ou à se sentir exclus. La recherche sur la détox numérique n'est pas encore solidement ancrée dans la science.

"Se déconnecter", au départ, signifie expérience brute et non filtrée. Dans le cas du voyage, par exemple, cela comprendrait de percevoir consciemment ce que cela fait de traverser des milliers de mètres au-dessus du sol de A à B. La vue à travers la fenêtre, offrant une vue à vol d'oiseau du monde. Goûter la nourriture à bord, qui a un goût différent en l'air. Garder un regard fixe sur un point pendant des heures, comme un robot désactivé, sans même permettre un frémissement des muscles, et pousser la vessie à ses limites, c'est finalement : un non-sens ridicule. Dans le pire des cas, on risque une thrombose.

