" Le fait de rester constamment disponible au travail peut entraîner de graves dangers. "

Medium.com: Depuis cette semaine, les Australiens ont la liberté d'éviter leurs employeurs pendant leur temps personnel. En Allemagne, c'est généralement la norme, mais de nombreux travailleurs sont toujours contactés par leurs supérieurs lorsqu'ils devraient se détendre - et ils hésitent à ignorer ces appels. Se font-ils une faveur, ou simplement à leurs patrons?

David Kahn: Les études suggèrent qu'une meilleure qualité de sommeil est obtenue lorsqu'on peut se déconnecter le soir. Lire des emails émotionnellement chargés le soir peut entraîner une mauvaise qualité de sommeil. Il est donc préférable d'éviter les sujets émotionnellement engageants proche de l'heure du coucher.

Serait-il donc également avantageux pour les employeurs de ne contacter leurs employés que pendant les heures de travail?

À mon avis, il serait préférable d'établir des directives internes, et il est en effet question de réglementer l'accessibilité au sein des organisations. Il est même possible que dans les cas d'urgence, il soit bénéfique pour les deux parties de prévenir une "crise". Par exemple, un grave problème informatique qui pourrait entraîner de gros problèmes le lendemain s'il n'est pas résolu ce soir-là. Malgré les horaires de travail sophistiqués, les services de remplacement et les systèmes de permanence, des urgences imprévues peuvent encore se produire où il pourrait être nécessaire de contacter les employés pendant leur temps libre. Et soyons honnêtes, pendant les vraies urgences, les employés ont tendance à comprendre la situation. Mais il faut faire preuve de prudence avant d'imposer des règles générales. Il n'est pas non plus favorable pour l'employeur si la norme est de contacter constamment les employés pendant leur temps libre, car cela n'améliore ni l'attractivité de l'employeur, ni la satisfaction et le bien-être des employés.

Surtout ceux qui sont nouveaux dans une entreprise ou ont des difficultés avec leurs supérieurs luttent souvent pour ne pas répondre pendant leur temps libre. Comment établir des limites sans encourir de désavantages professionnels?

Je suggérerais de clarifier les attentes, en particulier lorsqu'on commence un nouveau poste, et d'aborder ce sujet dans divers domaines. Par exemple, je proposerais de définir une solution de rechange appropriée avant mes premières vacances pour assurer un retour en douceur. En proposant des solutions, les conflits peuvent être évités. En général, la direction a intérêt à une résolution constructive. Pour l'attractivité de l'employeur, il est crucial que les employés puissent ressentir un niveau élevé de satisfaction. Si un employeur s'attend toujours à ce que les employés soient joignables en permanence pendant leurs vacances, je recommanderais de limiter cela aux urgences absolues, comme un arrêt de production imminent que seule une personne spécifique peut empêcher. Cela devrait être considéré comme un processus de négociation.

D'après mes observations, les choses ont changé. J'ai observé des dirigeants qui, par exemple, sont joignables pendant une demi-heure à une heure par jour pendant leurs vacances - et pas constamment en ligne comme avant. Pour les employés sans responsabilités de leadership, la disponibilité constante, même en pleine nuit, n'est plus justifiée. En termes d'attractivité de l'employeur, je serais surpris qu'une entreprise réussisse à long terme avec cette approche. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il y a aussi de grandes entreprises qui désactivent techniquement les emails professionnels après une certaine heure. D'autres ont pour politique qu'on n'attend pas de réponse après 5 ou 6 heures du soir. Certaines entreprises se battent avec ce problème depuis des années. Avec une bonne planification, cela peut être géré : une préparation minutieuse des vacances, une discussion sur les remplaçants, une clarification des défis potentiels à l'avance.

Y a-t-il une différence générationnelle - les jeunes employés font-ils attendre leurs supérieurs plus longtemps que les employés plus âgés?

En raison de l'évolution du marché du travail, même les employés plus âgés aujourd'hui considèrent les périodes de détente et de régénération (encore plus) essentielles. En conséquence de la pénurie de compétences, les employés jeunes et vieux affirment tous deux plus fermement leurs intérêts. Dans la pratique, je n'ai pas observé de différence en fonction de l'âge.

Est-ce aussi une question de type si quelqu'un est toujours joignable et yet pas stressé?

Il y a des différences individuelles, mais la recherche indique que la disponibilité constante augmente le risque de problèmes de santé. Je déconseille d'attribuer la croyance, "Ça ne m'affecte pas." Especially in the long term, the risk of negative consequences is substantial. It's like smoking: although there are people who smoke 20 cigarettes a day and live to be 90, smoking is a health risk. The constant availability situation is similar.

Quels sont les risques?

Cela peut entraîner un épuisement professionnel. Par exemple, si la qualité et la durée du sommeil sont altérées, et que la fatigue augmente. Ensuite, je pourrais atteindre un point où je ne pourrais pas travailler pendant une longue période et aurais besoin d'une assistance médicale et psychologique intense pour retrouver ma capacité de travail. Even with so-called self-endangering interest, one should be careful.

Comment les employés se mettent-ils en danger?

Pour paraître plus productifs, certains employés renoncent aux pauses - même aux pauses toilette -, prolongent leurs heures de travail le soir et utilisent d'autres stratégies pour terminer leurs tâches. Les conséquences peuvent être graves à court et long terme. Il peut prendre du temps pour reconnaître que ce n'est pas bénéfique ou pour reconnaître les conséquences. Le résultat peut même être une inaptitude au travail, donc je déconseille fortement de penser, "Ça ne m'affecte pas - je peux travailler tous les soirs, les week-ends et pendant les vacances." Just like air to breathe and something to drink, humans need breaks and longer regeneration phases. If someone claims they can survive without fluid intake, we would also argue that it's not feasible in the long term.

Si je ne me sens toujours pas à l'aise pour ignorer les appels de mon patron pendant mon temps libre, comment devrais-je gérer cela?

Je recommanderais, dans l'intérêt de la responsabilité personnelle - et tous les employés ont un devoir de collaborer - d'arrêter de vérifier les emails ou même de débrancher le téléphone de travail après 6 heures du soir. Si l'employeur s'attend à ce que je sois disponible 24h/24, je recommanderais d'aborder cette question, et si rien ne change, de chercher un nouvel emploi. Even if the job market is currently stagnant, it's highly likely that I will find a job where this is not expected. Such a health-damaging situation should be avoided.

Même si je suis globalement satisfait de mon travail?

Si quelqu'un insiste pour rester en raison des nombreux avantages, je propose d'avoir de nombreuses discussions approfondies avec les personnes à haut niveau. J'exprimerais mes sentiments d'être surchargé et chercherais une solution qui convienne à toutes les parties. Si elles ne sont pas ouvertes à cela, les représentants des employés, les RH ou les médiateurs peuvent être des solutions potentielles. Si tout le reste échoue, je considérerais partir de la situation.

Même si les supérieurs hiérarchiques ne s'y attendent peut-être pas, certains employés trouvent réconfortant de consulter les messages professionnels pendant les congés pour éviter une montagne d'emails non lus et des problèmes potentiellement non résolus à leur retour. Ont-ils raison?

Je recommanderais de réserver une demi-journée ou une journée entière après les vacances pour régler les problèmes restants. Avant les vacances, il est crucial de déléguer efficacement les responsabilités pour que les tâches importantes soient traitées en votre absence. Si une accumulation de travail après les vacances ne peut être évitée, réservez un créneau spécifique pour la gérer pendant les vacances - en communiquant cela avec les compagnons de voyage comme les partenaires ou la famille pour minimiser les conflits. Si possible, je préférerais éviter cela, car la recherche suggère que les pauses plus longues procurent plus de détente.

En tant qu'employé, êtes-vous jamais inaccessible, ou quand votre employeur est-il obligé de renoncer à une réponse rapide?

Il y a effectivement des moments où ils doivent le faire, et c'est tout à fait acceptable. Avec une solide équipe fiable, je ne suis contacté que en cas de crise majeure pendant les vacances. Cela fonctionne bien depuis deux décennies. Je suis généralement indisponible après les heures de travail également, sauf si c'est obligatoire pour mon travail ou dans de rares exceptions. Les hauts fonctionnaires comme le Chancelier ou le Ministre de la Défense doivent être joignables 24h/24 - mais qui d'autre en a vraiment besoin ? En y réfléchissant, cela pourrait être plus une question d'importance personnelle que d'exigence opérationnelle.

En tant que responsable du développement personnel pour la filiale des clients industriels du groupe Wuerth, discuter de questions professionnelles pendant les loisirs est-il interdit dans la culture d'entreprise?

Le leadership sain est un aspect crucial de notre formation de leadership dans notre entreprise. Nous voulons que les employés se détendent pendant les vacances et ne soient pas encombrés de questions professionnelles après le travail. Les leaders doivent coordonner avec leurs équipes, et cela devrait être mis en avant dans les programmes de formation de leadership dans l'ensemble.

Ces règles s'appliquent-elles uniformément à tous les niveaux hiérarchiques?

Il peut y avoir des variations. Cependant, je pense qu même aux échelons supérieurs, les leaders ne souhaitent pas une activité constante mais pourraient traiter des questions urgentes. Cette attente est également largement acceptée.

Les arrangements personnels pour les employés sans postes de direction sont-ils tolérés, étant donné qu'ils existent manifestement?

Oui, des exceptions personnelles peuvent être faites pour les employés sans postes de direction, à condition qu'elles n'affectent pas négativement les opérations de l'entreprise ou la santé des autres employés.

Nous appliquons une politique stricte interdisant le travail le dimanche ou les jours fériés, avec des exceptions uniquement dans des conditions strictes. La loi sur le travail stipule qu'on ne doit pas travailler plus de dix heures par jour, nécessitant un repos de onze heures après. Quiconque travaille tard dans la nuit, continue tôt le lendemain ou travaille dix heures est en violation de la loi. Les employeurs ne peuvent pas s'attendre à ce que les employés soient joignables 24h/24.

Christina Lohner a discuté avec Alexander Haefner

