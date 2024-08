Le fabricant d'armes, Heckler & Koch, tire actuellement profit de son impressionnant volume de commandes.

Heckler & Koch fonctionne sans accroc. La société allemande connue pour produire des fusils d'assaut et des pistolets annonce des résultats semestriels impressionnants et a remporté un nouveau contrat pour fournir des fusils de précision à une unité spéciale allemande. Cependant, il y a un léger accroc.

Au milieu du conflit en Ukraine, le carnet de commandes de Heckler & Koch est florissant. Le fabricant d'armes a rapporté une augmentation significative de 38,7 % des commandes, soit 197,8 millions d'euros, lors des six premiers mois de l'année, comme annoncé à Oberndorf, dans la Forêt Noire.

Ces commandes s'étendent généralement sur plusieurs années, indiquant un avenir positif pour Heckler & Koch, une société qui fabrique des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des lance-grenades et des pistolets. Cette semaine, la société a également remporté une commande de jusqu'à 500 fusils de précision pour le Kommando Spezialkräfte (KSK) allemand.

Le chiffre d'affaires a également augmenté, atteignant 171,4 millions d'euros, soit une augmentation de 14 % par rapport à la première moitié de 2024. Des armes ont été livrées à divers pays, notamment l'Espagne, la Lettonie, la Norvège, le Japon et les forces armées allemandes. Les principaux concurrents de Heckler & Koch sont Beretta (Italie), CZ avec sa filiale américaine Colt (République tchèque) et FN (Belgique).

"We are a reflection of the global security situation, the demand for our products is currently very high," a déclaré le PDG Jens Bodo Koch, confirmant que Heckler & Koch continuerait à fournir les États membres de l'OTAN, les pays européens et les partenaires de sécurité de l'Allemagne - "en substance, les forces luttant pour la paix, la liberté et la sécurité". Les armes de Heckler & Koch sont également utilisées en Ukraine, fournies par les armées européennes au pays attaqué par la Russie.

Baisse de la rentabilité

Le seul point noir opérationnel était une baisse de la rentabilité de Heckler & Koch : le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté de presque 11 % pour atteindre 23,2 millions d'euros. Le PDG Jens Bodo Koch a attribué cela à l'augmentation du "business système". Dans ce contexte, Heckler & Koch vend non seulement l'arme, mais aussi des accessoires supplémentaires tels que des silencieux et des modules laser-torche, qui sont achetés à d'autres sociétés et revendus, ce qui est moins rentable que la production interne.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le PDG Jens Bodo Koch prévoit que le résultat d'exploitation restera au même niveau que l'année précédente. En Europe, dans les pays de l'OTAN où l'armée et la police utilisent des pistolets, Heckler & Koch estime sa part de marché à environ deux tiers. Aux États-Unis, le plus grand marché d'armes au monde, Heckler & Koch joue un rôle mineur, mais elle a connu récemment des succès, comme la fourniture d'armes aux Texas Rangers.

Malgré la baisse de la rentabilité due à l'augmentation du business système, Heckler & Koch continue de se porter bien, ayant remporté un nouveau contrat pour fournir jusqu'à 500 fusils de précision de la gamme Heckler et Koch. De plus, le principal concurrent de Heckler & Koch, Beretta, a également rencontré des difficultés, incitant certains pays européens à considérer des fournisseurs alternatifs comme Heckler et Koch pour leurs besoins en armes.

