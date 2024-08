- Le Dynamo Dresde transfère temporairement son joueur Sterner à Kiel.

Dynamo Dresde a renforcé son effectif avec Jonas Sterner. L'équipe de football de division inférieure a acquis le talent offensif pour une durée d'un an en prêt du promu de Bundesliga, Holstein Kiel. Le joueur de 22 ans a joué 16 matchs en deuxième division la saison dernière, mais sa présence dans l'équipe première a diminué vers la fin, et il n'a joué que dans l'équipe réserve de la Regionalliga Nord cette saison.

Selon le directeur sportif Thomas Brendel, "avec Jonas, nous avons maintenant un joueur jeune et doué qui s'est déjà fait un nom dans les divisions supérieures. Sa vivacité et ses compétences nous offrent une base solide pour concourir à la fois sur les ailes et en milieu de terrain."

Dynamo Dresde pourrait envisager d'autres transferts pour renforcer son effectif, en utilisant ses stratégies sur le marché des transferts. Le succès récent de l'équipe avec l'acquisition de Jonas Sterner en prêt pourrait inciter à d'autres activités de transfert.

Lire aussi: