Appliquez de la crème solaire, buvez beaucoup d'eau, et portez un chapeau de soleil - c'est le conseil du Service météorologique allemand (DWD) pour le sud-ouest à l'approche de la vague de chaleur. Après une nuit tropicale, mardi pourrait apporter des températures ressenties allant jusqu'à 40°C. "Les conditions pour un record annuel de chaleur sont en place", a déclaré un porte-parole du DWD. 35,4°C ont été enregistrés à la fin du mois de juillet à Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald).

Le DWD a déjà émis des avertissements pour certaines régions lundi. Le début de la semaine sera hautement estival avec des températures maximales de 36°C dans le nord de l'Upper Rhine et de 29°C dans les régions montagneuses plus élevées. À partir de midi, il y aura un risque croissant d'orages, surtout dans les régions du sud et les zones montagneuses.

Restez à l'intérieur à midi

La nuit sera tropicale dans certaines régions, avec des températures supérieures à 20°C. Mardi, des températures élevées de 37°C sont attendues dans le Palatinat, et jusqu'à 29°C dans les régions montagneuses plus élevées. Selon le DWD, il est préférable de rester à l'intérieur pendant les heures de midi. L'après-midi, il y aura un risque accru d'orages qui pourraient apporter des conditions météorologiques locales graves, notamment de fortes précipitations allant jusqu'à 50 litres par mètre carré, de la grêle et des rafales de vent fortes.

L'air humide venant du sud-ouest rendra les températures encore plus élevées. "La masse d'air devient de plus en plus étouffante jour après jour", ont-ils déclaré. L'indice UV est également élevé, indiquant un risque élevé de coups de soleil. Les personnes en Bade-Wurtemberg doivent se protéger du soleil.

Pluie et fortes précipitations

Mercredi débutera ensoleillé, selon le DWD, mais les nuages augmenteront à partir de midi, apportant de la pluie et des orages. D'autres événements météorologiques locaux graves avec de la pluie et de la grêle sont possibles. Les températures maximales seront comprises entre 26 et 33°C.

De la nuit à jeudi, il y aura de la pluie et des orages ou de fortes précipitations dans certains endroits. Les températures minimales seront comprises entre 20 et 14°C.

Ensuite, le DWD indique que les températures se stabiliseront autour de 28°C. Un autre record de chaleur n'est pas attendu en fin août et début septembre, selon les modèles météorologiques actuels. Cela sera suivi d'une phase plus fraîche et plus changeante.

Les touristes prévoyant de visiter des régions montagneuses doivent emporter des vêtements appropriés en raison des températures plus fraîches attendues par rapport au sud-ouest. Malgré les températures élevées dans les zones montagneuses, il est toujours recommandé d'appliquer de la crème solaire, de boire beaucoup d'eau et de porter un chapeau de soleil pour se protéger des rayons UV nocifs du soleil.

