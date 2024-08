- Le DWD avertit de conditions météorologiques extrêmes dans le sud-ouest

Tout le Bade-Wurtemberg doit s'attendre à de fortes tempêtes et à des averses torrentielles localement intenses aujourd'hui. Le service météorologique allemand (DWD) a émis un avertissement météorologique sévère pour tout le sud-ouest. Jusqu'à minuit, il y a un risque de fortes précipitations avec des quantités allant jusqu'à 50 litres par mètre carré en peu de temps, de grêle avec des tailles de grains allant jusqu'à trois centimètres, et de forts coups de vent allant jusqu'à 90 kilomètres par heure.

Des inondations dans certaines zones et des perturbations de la circulation sont à prévoir. "Les tempêtes sont en train de se propager depuis la Forêt-Noire", a déclaré la météorologue du DWD Sarah Müller. Il n'est pas possible de prévoir exactement où cela deviendra critique. De plus, l'avertissement de chaleur reste en vigueur.

