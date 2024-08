- Le DWD avertit de conditions météorologiques extrêmes dans le sud-ouest

Tout le Bade-Wurtemberg doit se préparer à des orages plus intenses et à de fortes pluies. Le Service météorologique allemand (DWD) a émis un nouvel avertissement météorologique sévère pour tout le sud-ouest. Jusqu'à minuit, il y a un risque local de fortes pluies avec des quantités allant jusqu'à 50 litres par mètre carré en une heure, de la grêle avec des tailles de grains allant jusqu'à trois centimètres, et des rafales allant jusqu'à 90 kilomètres par heure.

Des inondations dans certaines zones et des perturbations importantes de la circulation sont attendues. Il est difficile de prévoir exactement où les zones les plus critiques se situeront.

Compte tenu des conditions météorologiques difficiles attendues, les résidents sont invités à fixer les objets extérieurs pour les protéger des vents forts. De plus, les conducteurs doivent être prudents sur les routes en raison du risque d'inondations et de la visibilité réduite causée par les fortes pluies.

