- Le dur à cuire: lutte pour les écureuils rouges au Pays de Galles

Le ennemi porte du gris. Agile et plutôt petit, il est en surnombre - estimé à 16 contre 1. Un homme qui se dresse contre l'intrus se promène actuellement dans une forêt galloise avec un sac de noix. Craig Shuttleworth a un objectif - admettons-le, inhabituel : capturer les écureuils gris de l'île d'Anglesey. Selon lui, c'est seulement ainsi que leurs cousins rouges seront en sécurité. C'est la bataille des grimpeurs - et Shuttleworth est en plein milieu.

Pour de nombreux touristes allemands, les mignons rongeurs gris de Grande-Bretagne sont une curiosité. Après tout, ils ne connaissent que les écureuils roux. Dans les parcs de Londres et les vastes domaines des châteaux du pays, les créatures espiègles réjouissent les yeux. Mais dans la réalité, les gris sont une espèce invasive qui représente une menace.

Au fil des décennies, des écureuils gris (Sciurus carolinensis) originaires d'Amérique ont été introduits en Grande-Bretagne, souvent sur de grandes propriétés. Ce n'est qu'autour de 1930 que les dommages sont devenus apparents : les écureuils roux (Sciurus vulgaris) étaient déplacés.

L'une des raisons de cela est que les gris transmettent le virus de la variole des écureuils. Bien qu'ils-mêmes ne tombent pas malades, les écureuils roux indigènes le font. Les animaux infectés deviennent plus faibles et mangent moins. Récemment, le virus a été estimé avoir tué 80 % des roux dans une région du Pays de Galles.

Mais même sans propager le virus, les gris plus gros représentent une menace pour les roux. "Les écureuils gris peuvent manger des graines et des noix qui ne sont pas assez mûres pour être digérées par les roux, obtenant ainsi la nourriture en premier", expliquent les autorités. De plus, les écureuils gris causent également des dommages importants aux nids d'oiseaux et aux arbres.

Sur le continent européen, il y a des gris, par exemple, dans le nord de l'Italie. Cependant, une avancée redoutée sur les Alpes n'a pas encore eu lieu. également parce que les animaux ont plus de prédateurs là-bas, tels que les éperviers, les buses ou les martres. "Actuellement, il n'y a aucun signe que les écureuils gris vivent déjà à l'état sauvage en Allemagne ou qu'ils soient immédiatement attendus", écrit l'Union pour la conservation de la nature et de la biodiversité (NABU).

Mais il ne reste que quelques zones en Angleterre et au Pays de Galles où les roux tiennent encore bon. Anglesey est une sorte de refuge pour eux. Et Craig Shuttleworth veut que cela reste ainsi.

Le scientifique de l'Université de Bangor, au Pays de Galles, a un durnut à craquer. Anglesey est grand et offre beaucoup d'espace aux mignons rongeurs. Grâce à des caméras en ligne et à des résidents attentifs, il essaie de repérer les écureuils gris. Dans les forêts, il installe des pièges et distribue des noix pour attirer les animaux.

Si un écureuil gris se retrouve vraiment en cage, cela signifie la mort. "Il est illégal de relâcher les gris à l'état sauvage", explique le chercheur et se réfère à une loi correspondante. Des méthodes alternatives telles que l'alimentation avec de la pâte à tartiner aux noisettes épicée avec des contraceptifs ou l'utilisation de la technologie génétique pour limiter leur reproduction ne sont pas encore assez avancées pour une utilisation immédiate.

Même si cela était permis de relâcher les animaux capturés sur la terre ferme galloise, cela ne servirait pas à grand-chose. Ils trouveraient rapidement leur chemin de retour. Les deux grands ponts, par lesquels passent de nombreux touristes et passants - des ferries pour l'Irlande partent d'Anglesey - facilitent la tâche aux intrus gris.

Il est probable que certains animaux fassent de l'auto-stop sur des voitures ou même des trains. C'est pourquoi Shuttleworth installe également ses pièges sur le côté continental. Mais les ponts ne sont pas le seul moyen : au moins un animal a été repéré en train de nager à travers le détroit de Menai, la voie d'eau entre le continent et Anglesey.

Actuellement, le scientifique estime qu'il y a 16 écureuils gris sur l'île. Il ne baisse pas les bras pour les cimes des arbres. Il vérifie régulièrement les pièges. Les voisins l'appellent souvent pour signaler la présence d'un écureuil gris dans leurs jardins. N'importe qui pourrait installer un piège, dit Shuttleworth, mais beaucoup hésitent naturellement à tuer l'animal capturé. Alors, il continue le travail presque seul. En tant que sauveur des roux.

Lire aussi: