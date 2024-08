- Le duo Star sort un single conjoint

Ensemble, ils ont 28 Grammys et maintenant une chanson commune : les mégastars Lady Gaga (38 ans) et Bruno Mars (38 ans) ont fait équipe pour un single et ont sorti la ballade d'amour "Die With A Smile" et sa vidéo musicale accompagnante vendredi matin (16 août).

La vidéo musicale, inspirée d'esthétiques rétro, a déjà remporté près d'un million de vues sur YouTube et a grimpé à la quatrième place des tendances. Dans la vidéo, Gaga est vue assise à un piano et fumant une cigarette tandis que Mars joue de la guitare. Les deux artistes sont vêtus de tenues en denim et de chemises ou de blouses rouges, assorties l'un à l'autre. Le duo a annoncé leur collaboration sur Instagram la nuit précédente, Gaga ayant précédemment teasé le projet sur ses réseaux sociaux, où elle est vue en train de jouer quelques notes sur un piano tout en portant un T-shirt avec le visage de Mars.

Lady Gaga Encense le Talent de Bruno Mars

Dans un communiqué de presse, Gaga explique comment le duo est né : "Bruno et moi avons beaucoup de respect l'un pour l'autre et nous parlions depuis longtemps d'une collaboration. J'en terminais avec mon propre album à Malibu, et un soir après une longue journée, il m'a invitée à son studio pour écouter quelque chose sur lequel il travaillait." Les deux sont restés éveillés toute la nuit, terminant la chanson et l'enregistrant. "Le talent de Bruno est incroyable", s'enthousiasme Gaga, gagnante de 13 Grammys. "Sa musicalité et sa vision sont de la plus haute qualité. Il n'y a personne comme lui." Mars ajoute : "C'était un honneur de travailler avec Gaga. C'est une icône et elle rend cette chanson magique. J'ai hâte que tout le monde l'entende."

Les deux Artistes Sont sur le Point de Sortir de Nouveaux Albums

Les fans des deux artistes se réjouiront certainement de cette collaboration, car aucun d'eux n'a sorti de nouveaux albums depuis longtemps. Le dernier album studio de Gaga, "Chromatica", est sorti il y a plus de quatre ans, et en 2021, elle a sorti "Love for Sale" avec Tony Bennett (1926-2023). Son septième album studio, "LG7", est prévu pour bientôt.

Mars non plus n'a pas sorti d'album solo depuis 2016, et son dernier album, "An Evening with Silk Sonic", est sorti en 2021. Le gagnant de 15 Grammys prépare également son quatrième album studio, "BM4", pour bientôt.

Leur talent artistique combiné, qui leur a valu un total de 28 Grammys, est mis en valeur dans leur nouvelle chanson commune. Le travail collaboratif de Lady Gaga et Bruno Mars, chacun ayant sa propre capacité instrumentale, aboutit à un mélange harmonieux de sons.

