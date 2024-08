- Le duo Ludwig/Lippmann perd le match allemand aux Championnats d'Europe

La beach-volleyeuse Laura Ludwig a perdu son premier match après avoir annoncé sa retraite. Championne olympique de Rio 2016, associée à Louisa Lippmann, elle s'est inclinée 0-2 (14-21, 19-21) face au duo allemand Svenja Müller et Cinja Tillmann lors de leur match d'ouverture au championnat d'Europe aux Pays-Bas.

À Paris, Ludwig et Lippmann ont été éliminées précocement après trois défaites en phase de groupes. Par la suite, la joueuse de 38 ans Ludwig a annoncé qu'elle prendrait sa retraite à la fin de cette saison. Le meilleur duo féminin allemand actuel, Müller et Tillmann, était également présent à Paris et a été éliminé en huitièmes de finale. Entre-temps, l ancienne partenaire de Ludwig, Margareta Kozuch, a commencé le championnat d'Europe par une victoire. La joueuse de 37 ans, associée à Sarah Schneider, a battu le duo italien Margherita Bianchin et Claudia Scampoli 2-0 (21-16, 21-12).

