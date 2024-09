- Le duo est à couper le souffle sur scène.

Nicole Kidman, 57 ans, et Liev Schreiber, 56 ans, forment un duo aguerri, à l'aise à l'écran comme en dehors, attirant l'attention avec leurs performances cohérentes et leurs apparitions sur le tapis rouge. Dans la série Netflix "Le Couple parfait" (initialement intitulée "Un nouvel été" en allemand), ils incarnent un couple marié qui semble harmonieusement uni. Cette harmonie s'est étendue à la première de la série, où ils irradiaient l'unité et le confort lors de leur temps passé ensemble.

Liev Schreiber a opté pour un costume gris associé à une chemise blanche impeccable, tandis que Nicole Kidman arborait une robe noire sophistiquée à une seule épaule pour l'événement organisé dans les rues de Londres.

Bien que ces images puissent faire naître des visions d'un nouveau couple de pouvoir hollywoodien, il est important de rappeler les faits. Nicole Kidman est mariée à Keith Urban, également âgé de 56 ans, depuis 2006. Liev Schreiber a partagé une relation avec Naomi Watts, 55 ans, de 2005 à 2016, et depuis 2017, il est accompagné de Taylor Neisen, 31 ans.

Distribution de choix dans "Le Couple parfait"

La mini-série policière en 6 épisodes "Le Couple parfait" est adaptée du roman éponyme de 2018 d'Elin Hilderbrand, âgée de 55 ans. Dans cette adaptation glaçante, Nicole Kidman incarne l'auteur renommé Greer Garrison Winbury, tandis que Liev Schreiber prête ses traits à son mari, Tag Winbury. Alors qu'ils préparent le somptueux mariage de leur fils, une découverte macabre sur la plage force tous les invités du mariage à se considérer comme suspects potentiels.

Outre Kidman et Schreiber, la mini-série compte une distribution de choix, avec Dakota Fanning, Meghann Fahy, Eve Hewson, Ishaan Khatter, Billy Howle et Jack Reynor. "Le Couple parfait" (ou "Un nouvel été") sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 5 septembre.

À l'approche de la première de "Le Couple parfait" sur Netflix le 5 septembre, Nicole Kidman et Liev Schreiber ont été aperçus à Londres, vêtus pour impressionner lors des événements promotionnels de la série. Malgré leur interprétation à l'écran d'un couple marié, Nicole Kidman reste dévouée à son mari Keith Urban, tandis que Liev Schreiber a poursuivi sa relation avec Taylor Neisen.

En incarnant les émotions contrastées de leurs personnages au cœur du mystère policier, Nicole Kidman en tant que Greer Garrison Winbury et Liev Schreiber en tant que Tag Winbury livrent des performances convaincantes dans la mini-série en 6 épisodes "Le Couple parfait".

