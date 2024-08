- Le duo Ehlers/Wickler est proche de la médaille.

Le duo de beach-volley allemand Nils Ehlers et Clemens Wickler peut toujours rêver de l'or olympique. Les deux natifs de Hambourg ont battu la paire néerlandaise Stefan Boermans/Yorick de Groot 22:20, 21:15 en quarts de finale, décrochant ainsi leur cinquième victoire en cinq matchs au stade près de la tour Eiffel.

Cette victoire a ranimé les espoirs d'une deuxième médaille d'or masculine pour l'Allemagne, après le succès de Julius Brink et Jonas Reckermann à Londres en 2012. Ehlers et Wickler affronteront le vainqueur du match entre Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado (Espagne) et Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sorum (Norway) en demi-finales jeudi.

Les équipes féminines allemandes ont déjà été éliminées de la compétition. Une fois de plus, le blocage et la pression de service d'Ehlers et Wickler se sont avérés efficaces. Même lorsque les Néerlandais ont pris l'avantage tard dans le premier set, les Allemands ont réagi fortement. Dans le deuxième set, le duo de Hambourg a pris rapidement l'avantage, mettant en valeur leur défense et bénéficiant de plusieurs erreurs néerlandaises, dont deux aces servis à travers le filet.

L'Allemagne était représentée par deux équipes féminines à Paris : Svenja Müller et Cinja Tillmann ont perdu en huitièmes de finale, tandis que la médaillée d'or de Rio 2016 Laura Ludwig et Louisa Lippmann n'ont pas réussi à sortir du tour préliminaire. Un total de 24 paires masculines et féminines s'affrontent pour le titre olympique jusqu'au 10 août.

